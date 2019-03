Cómo sobrellevar la menopausia al estilo de “los 40 son los nuevos 20”

Si estás próxima a entrar a esta etapa de la vida de toda mujer, hay formas en que puedes aminorar los efectos secundarios

Como ustedes saben, creé mi programa transformador de 21 días dentro del marco del movimiento “los 40 son los nuevos 20” para afrontar de la mejor manera posible todos los cambios que vienen con los años y sentirnos bellas, enérgicas, plenas y felices en esta etapa. Uno de los principales cambios en la vida de una mujer es la llegada de la menopausia, y a los 40 comienza con la perimenopausia, la cuenta regresiva para ese momento. Veamos cómo superarla al estilo de los 40 son los nuevos 20.

Cambia la mentalidad con respecto a la menopausia: A la mayoría de las mujeres nos asusta esa palabra, sobretodo porque es algo permanente y desconocido. Sí, es cierto que la menopausia implica una serie de síntomas incómodos como sofocos, fatiga, depresión o insomnio. Pero también es cierto que NO es una enfermedad, sino un proceso natural y corriente por el que TODAS las mujeres vamos a pasar. Alegrémonos también porque en la actualidad hay una infinidad de tratamientos (reemplazo hormonal, remedios naturales, etc.) que pueden aliviar prácticamente todos los síntomas molestos, así no hay necesidad de sufrir porque hay opciones.

Cuida de ti misma y tu apariencia: Me refiero, por ejemplo, al cuidado de tu piel y cabello, que sufren los estragos de la falta de estrógenos. Con respecto a la piel, una buena idea para combatir la resequedad y las arrugas es el uso de una crema humectante con retinoides o con proteína de soja y mucho protector solar. Para la sequedad y la caída del cabello es muy importante nutrirlo bien, usar vitaminas como el biotin, usar siempre acondicionador y evitar los productos químicos fuertes, eligiendo tintes naturales, por ejemplo. Cuida tu sonrisa y salud bucal cepillándote y usando hilo dental y enjuague bucal después de cada comida para prevenir la sensibilidad de encías y dientes que viene con la menopausia.

Ahora, más que nunca, hay que controlar el estrés, alimentarse bien, hacer ejercicio y tener un sueño de calidad: Combate la pérdida de masa muscular y de densidad ósea y mantén un peso saludable haciendo ejercicio de leve a moderado, al menos 20-30 minutos cuatro veces a la semana. Con respecto a alimentación, reduce el consumo de alcohol, cafeína, comidas dulces y picantes, ya que empeoran la sintomatología. Duerme como mínimo siete horas al día, ocho es lo ideal. Y, por último, pero no menos importante, practica técnicas de relajación para el estrés, nuestro principal enemigo antes y después de la menopausia.