Ivanka cita a Abraham Lincoln tras reporte de Mueller y las redes la destrozan

Ivanka Trump volvió a tener una salida en falso y las redes no la perdonan.

La hija del presidente Donald Trump citó a Abraham Lincoln en un tweet el domingo por la noche, en defensa de su padre, luego de la publicación de los resultados de la investigación de la Trama Rusia.

“La verdad es generalmente la mejor reivindicación contra la calumnia”, escribió Ivanka en referencia a una cita de Abraham Lincoln.

Truth is generally the best vindication against slander. — Abraham Lincoln

El domingo, el presidente Trump calificó los resultados de la investigación del abogado especial Robert Mueller, que se publicó más temprano ese día, como “una exoneración total y total” después de que los investigadores determinaron que no había pruebas de colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.

“No hubo colusión con Rusia. No hubo obstrucción, y ninguna en absoluto ”, dijo Trump a los reporteros. “Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto “.

Ivanka también retwitteó un mensaje que el presidente hizo el domingo por la noche, una vez más diciendo que fue reivindicado.

“Sin colusión, sin obstrucciones, completa y total exoneración”, dijo Trump. “MANTENGA AMÉRICA GRANDE!”

Sin embargo pasó muy poco para que usuarios de las redes sociales arremetieran contra la hija del mandatario por su publiación en Twitter.

Your dad hosted an event where he put a disgusting red hat on Lincoln. pic.twitter.com/c2mK4c9vVp

And truth is you lied on your clearance forms and lied about the special treatment you and Jared received.

So really, your lifelong nepotism jobs not really qualify you for commenting on Lincoln or the 4 page summary statement#ReleaseTheFullReport

— Philly vote for the future…Fx (@R5_2_Philly) March 25, 2019