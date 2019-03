La mentira de Trump sobre el fin de la investigación de la Trama Rusa

El presidente se apresura en su celebración

El presidente Donald Trump celebró el resultado de la investigación de Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, pero en el tuit que publicó este domingo dijo una mentira: no fue exonerado.

En efecto, Mueller señala en su reporte –según el resumen dado a conocer por el fiscal general William Barr— que el equipo de campaña del mandatario republicano no tuvo colusión con los rusos.

Sin embargo, sobre obstrucción de la justicia, los resultados no son conclusivos, ya que Mueller afirma no haber indicios suficientes sobre las acciones del mandatario, pero no exonera al presidente Trump.

“No colusión, no obstrucción, completa y total EXONERACIÓN. ¡MANTENGAN AMÉRICA GRANDE!”, escribió el mandatario.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

¿Por qué afirma que está exonerado si Mueller no lo reporta así? la razón es que el fiscal general Barr afirma que consultó con expertos del Departamento de Justicia y llegaron a la conclusión de que el presidente Trump no cometió obstrucción de la justicia y, por lo tanto, no hay motivo de persecución; es decir, lo exonera.

La decisión del Fiscal General es lo que desató la preocupación de los demócratas, quienes exigirán la publicación completa del reporte de Mueller, así como la justificación de Barr para no indagar al mandatario.