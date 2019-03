Trump pide vaciar Obamacare y arriesga el seguro de 20 millones de personas

El Gobierno endurece su oposición al sistema de salud ante el juez de Texas

El Departamento de Justicia ha endurecido su postura sobre Obamacare y en vez de pedir que se cambien algunos aspectos de esta norma de cuidado de salud en los tribunales, ahora quiere que se vacíe por completo.

La Administración de Donald Trump apuesta por la inconstitucionalidad y se alinea así completamente con quienes se oponen por enésima vez a una norma que si es eliminada puede hacer que el número de personas sin seguro se incremente en 19.9 millones, un 65.4% más para quedar en 50.3 millones de personas carentes de cobertura de salud.

Estos son los cálculos actualizados del Urban Institute tras tabular las personas que se quedarían sin la protección del Medicaid, los subsidios a la compra de seguro y el programa CHIP para niños de familias con ingresos cercanos a la pobreza. Alrededor de 15 millones de personas compran su cobertura de seguro en el mercado de Obamacare y parecido número obtienen su prestación a través de un Medicaid que se ha expandido en la gran mayoría de los estados.

El Obamacare también protege a quienes tienen enfermedades preexistentes. Sin las garantías actuales de la ley en este sentido los costos de las primas pueden ser muy elevados o ser denegada la cobertura.

De eliminarse esta ley, estas protecciones se evaporarían de la misma manera que se reduciría en $135,000 millones el gasto del Gobierno federal en salud. Además los estados dejarían de invertir $9,600 millones.

Desde el Urban Institute se explica que volver a una situación anterior al Obamacare tendrá un fuerte impacto negativo en quienes ofrecen cuidados de salud, se incrementarán los problemas financieros de familias, especialmente las de la clase media y aquellas que reciben bajos ingresos además de subir los costos de salud para todos por reducir el grupo de riesgo con el que se comparten los costos médicos.

Trump ya eliminó las multas por falta de seguro médico con la reforma fiscal pero aún así apenas un 3% han dejado de suscribir estos planes de salud.

Caso abierto

El pasado diciembre un juez dio la razón al estado de Texas que cuestionó una vez más la inconstitucionalidad del Obamacare. Esta sentencia está siendo ahora recurrida y es en este procedimiento en el que el Gobierno federal ha endurecido su postura.

El presidente conservador ha hecho del “repeal and replace” (rechazar y reemplazar Obamacare) un slogan cuyo contenido es una ley republicana que no aprobó el Senado y que reduciría la cobertura de millones de personas. Además, elevaría los costos para aquellos que arrastren problemas de salud o hayan tenido diagnósticos serios en el pasado. Aunque en un momento dado Trump consideró esta ley “vil” no ha dejado de apoyarla y arremeter contra el fallecido senador republicano John McCain por oponerse a ella.

La postura de la Administración llega cuando en las últimas elecciones la salud se convirtió en la cuestión más importante para los votantes. La narrativa del Partido Demócrata está diametralmente opuesta a la postura de la Administración ya que entre sus líderes y candidatos el tema de conversación gira en torno a la idea de Medicare for all, es decir, el mismo programa de cobertura de salud de mayores de 65 años para todo el mundo.

De acuerdo con las cifras que maneja el Urban Institute, con la actual ley, el 11.1% de la población, unos 30.4 millones de personas estará sin seguro en 2019. Un total de 147.3 millones tienen protección médica con su empleo, una situación a la que se llega con un mercado de trabajo muy tenso con un desempleo históricamente bajo del 3.8%.

Los estados liderados por conservadores y el sur son los que mayores porcentajes de población tienen sin cobertura médica porque no se ha querido ampliar el Medicaid. En Texas, estado que presentó la demanda ante el juez y que ahora está en apelación, el 19% de la población no tiene seguro pero se llegaría al 26.3% sin el Obamacare, es decir más de un cuarto de la población.

Este estado será uno de los más perjudicados por la eliminación de la ley de cuidado de salud asequible (ACA) u Obamacare pero las cifras son mucho peores para California, donde 3.8 millones más perderán el seguro. En Florida, los afectados será, 1.6 millones.

En Nueva York se pasaría del 8.9% sin seguro al 12.6%, según el Urban Institute.