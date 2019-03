El lente caliente de los paparazzis capta la manita indiscreta de Alex Rodríguez en el trasero de Jennifer López

View this post on Instagram

@jlo @arod on her first day of #hustlersmovie 🎬🎬❤ . . #AlexRodriguez #kingarod #ARod #macho13 #arodcorp #macha13 #yankees #jenniferlopezforever #JenniferLopez #jlo #jloqueen #Jrod #futuremrsrodriguez