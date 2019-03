¿Cómo impedir un arresto de ICE? Un joven activista de NY lo demostró en un video

Una grabación que puede cambiar tu vida

Un joven miembro de un grupo que insta a los inmigrantes a conocer sus derechos usó su capacitación para evitar que los agentes de inmigración arrestaran a dos personas que estaban en el automóvil con él.

Bryan MacCormack, de 30 años, director ejecutivo del Movimiento del Santuario del Condado de Columbia en el estado de Nueva York, protagoniza un video donde aparece negándose a abrir la puerta de su auto el 5 de marzo ante lo que un oficial de Inmigración y Aduanas insistió en que era una “orden de arresto de un extranjero”.

MacCormack acababa de acompañar a dos inmigrantes sin estatus legal al juzgado para lidiar con citaciones de tránsito menores. Llevaban en su automóvil unos 20 segundos cuando fueron detenidos por agentes de ICE, dijo a NBC News.

Antes de que el agente llegara al auto, MacCormack le dijo a uno de sus pasajeros que comenzara a grabar el video y les recordó a ambos sus derechos. Los pasajeros sabían que podrían ser detenidos y estaban preparados para la posibilidad, afirmó.

El video comienza cuando MacCormack le está diciendo a un oficial de ICE en la ventanilla de su auto que los documentos que le entregó no son órdenes de arresto.

“Sí, señor, orden de arresto de un extranjero”, le dice el oficial no identificado a MacCormack, mientras señala una línea en los papeles que tiene en la mano. La cara del oficial no se puede ver en el video.

“Sí, orden de arresto de … extranjero, no firmada por un juez. No es una orden judicial. No tengo ninguna obligación de cumplir con esa orden”, responde MacCormack.

El grupo de MacCormack publicó el video en YouTube el 8 de marzo y emitió un comunicado de prensa. El incidente se informó en los medios locales, pero apenas ha comenzado a recibir atención nacional. Una versión editada del video fue publicada el martes por la noche por NowThisNews.

“Esto realmente no gira en torno mí”, dijo MacCormack. “Se trata de lo que sucede cuando las personas en general conocen sus derechos”.

MacCormack llamó al abogado del grupo y puso la llamada en el altavoz. Durante el intercambio, se puede escuchar al abogado que le dice que le comunique al oficial que el abogado estaba en camino.

A pesar de las protestas de MacCormack, el oficial en el automóvil repitió que lo que tenía en su mano era una orden judicial conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos firmada por “un funcionario con esa autoridad designada”. Pero MacCormack respondió que no era una orden oficial según la Constitución de los Estados Unidos, sino una orden del Departamento de Seguridad Nacional.

Le dijo al oficial que estaba recibiendo una capacitación acreditada por el Departamento de Justicia y que tiene copias de los documentos que el agente le estaba mostrando y de una “orden real” en el auto “solo para que la gente sepa que no deben escuchar eso”.

El oficial luego le preguntó a MacCormack si está familiarizado con las leyes que rigen el transporte y el refugio de “extranjeros ilegales” en Estados Unidos.

“Estaba nervioso y sentía miedo por mi seguridad y la de los miembros de la comunidad dentro de mi vehículo. Pero también estaba indignado por las tácticas de ICE y su incansable búsqueda y práctica de detención, deportación y separación familiar”, dijo MacCormack en una entrevista por teléfono.

Una portavoz de ICE envió una declaración por correo electrónico a NBC News diciendo que el 5 de marzo, los oficiales de ICE buscaban a dos personas que no estaban legalmente presentes en los Estados Unidos y “una persona interfirió con la acción de la ley, lo que provocó que los agentes abandonaran la escena para evitar más disrupciones”.

La declaración incluía una advertencia de que las personas que impiden el trabajo a los oficiales de ICE “se exponen a posibles infracciones criminales y corren el riesgo de perjudicar a las personas que pretenden apoyar”. La declaración citó una sección de la ley que se refiere agredir, impedir la labor de o resistirse a la autoridad de funcionarios o empleados federales.

Gloria Martínez, cofundadora del Movimiento Santuario del Condado de Columbia, dijo que gran parte del trabajo que realiza el grupo implica responder a arrestos similares a los que se intentaron con MacCormack.

A menudo, el grupo recibe llamadas de personas que tienen a un miembro de la familia que fue detenido por ICE en la calle, fuera de la corte o en camino al trabajo, dijo. El grupo ha trabajado para informar a las personas sobre sus derechos y enseñarles cómo solicitar que se les muestre una orden judicial firmada por un juez.

MacCormack dijo que los oficiales de ICE tenían órdenes firmadas por los jueces en solo dos de los 12 casos que involucraban a personas arrestadas en la corte.

Según Martínez, el temor en la comunidad a menudo impide que las personas hagan valer sus derechos, incluso cuando han recibido capacitación. Los oficiales de ICE usan chalecos que dicen “policía” y que a menudo también confunden a las personas, dijo.

“Todos consideran que ICE es muy poderoso y sienten que tienen que hacer lo que dicen, que no pueden hacer preguntas y tienden a cumplir”, dijo.

Muchos grupos de activistas de inmigración y de derechos civiles han organizado campañas y talleres para educar a las personas sobre sus derechos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y el ICE se ha vuelto más agresivo para arrestar a personas que se encuentran en EEUU sin estatus legal.

MacCormack dijo que el incidente que protagonizó fue la primera vez que usó el entrenamiento de “conoce tus derechos” y que estuvo presente cuando se intentaron los arrestos por parte ICE. Espera que el video ayude a otros que podrían ser arrestados o que están presenciando un arresto de inmigración.

“Quiero que la gente sienta que cualquiera, en cualquier lugar puede hacer esto”, dijo. “Todo lo que tienen que hacer es conocer sus derechos y puede evitar que esto les suceda a los miembros de su comunidad”

(Por: Suzanne Gamboa y Jareen Imam, NBC News)