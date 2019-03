Shakira sobre Gerard Piqué: “¡Ay qué guapo mi marido “

La colombiana está fascinada con el cuerpo del defensa central del FC Barcelona

Si hace dos días era la cantante Shakira quien visitaba la ciudad de Madrid para testificar en el marco del juicio sobre el supuesto plagio de su exitosa canción ‘La Bicicleta’ y, por supuesto, defender su autoría del tema y la de su compañero de dueto, Carlos Vives, ahora le ha tocado a su “marido” Gerard Piqué el turno de viajar a la capital de España para someterse a toda clase de preguntas, aunque en su caso como parte de un cuestionario mucho más divertido y relajado en el programa de humor ‘La Resistencia’.

Aunque el carismático defensa del FC Barcelona no hizo demasiadas referencias a su vida doméstica y familiar junto a la estrella colombiana y, básicamente, se limitó a ofrecer llamativas anécdotas sobre el lado menos conocido del mundo del fútbol, lo cierto es que Shakira no quiso perderse la aparición televisiva de su chico y, de hecho, no dudó en presumir del atractivo físico y personal que proyectaba en pantalla.

“¡Ay qué guapo mi marido en ‘La Resistencia’!”, reza el mensaje que compartió en la sección Stories de su cuenta de Instagram junto a una foto del televisor en el que seguía la entrevista, la cual pone de manifiesto que la artista no exageraba al decir que el catalán, padre de los pequeños Milan y Sasha, salía muy favorecido gracias a su arrebatadora sonrisa.

Pese a que los dos enamorados no están legalmente casados, o eso es al menos lo que ha asegurado la intérprete cada vez que se le ha preguntado por su estado civil, Shakira se ha referido en varias ocasiones a Piqué como su marido en los mensajes que de él comparte frecuentemente en sus redes sociales. La penúltima de estas curiosas menciones se produjo concretamente el pasado 2 de marzo, después de que el Barcelona saliera victorioso de un duro encuentro contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: “¡Mi marido hoy, un espectáculo!”, apuntaba orgullosa.

