Falleció Oscar Schmidt, leyenda brasileña del baloncesto, a los 68 años

El brasileño Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años de edad en la región metropolitana de São Paulo, informó la familia.

Schmidt fue internado en un hospital después de sentir un malestar repentino en su casa, según adelantó el portal especializado ‘Lance!’ y luego confirmó su asesoría de prensa.

Aunque no fueron divulgadas las causas del fallecimiento, el deportista batallaba desde hacía 15 años con un tumor cerebral.

Schmidt fue un ejemplo de “determinación, coraje y amor a la vida” durante esa lucha, según un comunicado de la familia divulgado por el portal G1.

La Confederación Brasileña de Baloncesto lo tachó de “símbolo eterno” en un mensaje y expresó su gratitud por todo lo que representó “dentro y fuera del campo”.

LUTO NO ESPORTE BRASILEIRO!



Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos grandes ídolos do nosso esporte. O Mão Santa, como era conhecido, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, é o maior pontuador da história dos Jogos… pic.twitter.com/c3e6jgpF2Q — ge (@geglobo) April 17, 2026

Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto internacional y olímpico

Oscar Schmidt es el líder histórico de más puntos en la historia de los Mundiales de Baloncesto con 906, además de ser figura en los Juegos Olímpicos. También es uno de tres jugadores que ha logrado anotar 50 o más puntos en un partido de Mundial de Baloncesto.

El brasileño participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre la de Moscú 1980 y la de Atlanta 1996.

Apodado ‘Mano Santa’, fue clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la del bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

Si bien compitió la mayor parte de su vida en Brasil para clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó para el Juvecaserta italiano (1982-1990) y para el Forum Valladolid español (1993-1995).

Oscar Schmidt recibió el honor de ser exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto en 2013 junto a otras figuras de Estados Unidos.

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