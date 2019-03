VIDEO: Captan a sicarios de “Cártel del Noreste” uniformados como marinos mexicanos

El "Cártel del Noreste" es considerada la organización delictiva más violenta en Tamaulipas

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un grupo de narcotraficantes que forman del “Cártel del Noreste“, vestidos de manera similar a elementos de la Marina de Armada de México por calles del municipio de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, en la frontera norte mexicana.

En las imágenes se observa cómo los presuntos sicarios del “Cártel del Noreste” están vestidos con uniformes de la Marina, mientras aparentemente realizan un retén.

Se observa cómo le hacen la parada a los pasajeros de un vehículo tipo sedan al cual todo indica que le hicieron una revisión, quizá para descartar que se trataban de integrantes de algún grupo rival.

En Vídeo captan a Sicarios del Cartel del Noreste en #NuevoLaredo, #Tamaulipas, vestidos como Marinoshttps://t.co/AZIROid9SX #reynosafollow pic.twitter.com/NgxkbvHGQe — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) March 28, 2019

Y aunque hay diferentes versiones de si son o no verdaderos marinos, una de las principales pistas apunta a la camioneta, una Ford Lobo, de reciente modelo, pues la Marina Armada de México no usa usan este tipo de unidades para los operativos, además no tiene los logotipos de un vehículo oficial de dicha institución.

Para habitantes de Tamaulipas este tipo de actuación es bastante común pues los grupos delincuenciales se hacen pasar por autoridades para intentar pasar desapercibidos entre la población e incluso del verdadero gobierno.

Dirigido por Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo Treviño”, el “Cártel del Noreste” es la organización delictiva más violenta en la entidad mexicana, y su presencia está detectada en los municipios de Nuevo Laredo, Ciudad Mier y en Nueva Guerrero.

Si a este grupo se le suma la operación de otros delincuentes que operan en el estado, al parecer la paz estará lejos de llegar ya que pese a las movilizaciones del ejército mexicano y otras corporaciones, la violencia en la zona ha repuntado pues prácticamente a diario se reportan enfrentamientos, asesinatos y secuestros en medio de esta guerra en la que los que más sufren son los ciudadanos comunes.