Las dos: la hondureña “Lady Frijoles” de la caravana migrante y su hermana están detenidas por agresión

La famosa #ladyfrijoles según este reporte policial de Dallas Texas fue arrestada por asalto. Según en redes sociales #mirianzelayagomez está acusada de golpear a una mujer que se dice es la dueña de la casa o apartamento que su hermana alquilaba en Dallas. La policia pide una fianza de 10,000 dólares . Segun los documentos de la policia las mujeres fueron encarceladas y acusadas de asalto con un arma mortal