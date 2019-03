¿Buen gusto? Los extravagantes autos que Michael Jackson manejó

Tenía un gusto extraño por los autos

Han sido unas semanas difíciles para la familia y los fanáticos del fallecido “Rey del Pop”, Michael Jackson, pues un reciente documental producido por la cadena de televisión HBO lo vincula con varios casos de abuso sexual infantil. El documental “Leaving Neverland” a desatado mucha polémica debido a las declaraciones de Wade Robson, de 36 años, y James Safechuck, de 40, las dos supuestas víctimas de Jackson.

El legado de Jackson, una de las más grandes estrellas del pop de todos los tiempos, se ha visto dañado por este documental, a pesar de que sus familiares, parientes y fanáticos incondicionales han negado abiertamente las acusaciones al artista, muerto en 2009. Incluso la artista Barbra Streisand que relativizó las denuncias de la película tuvo que salir a pedir perdón a las víctimas. Las estaciones de radio están sacando sus canciones de las listas de reproducción, y se ha pospuesto un nuevo musical biográfico, Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

Por motivo de la polémica que rodea su memoria, hemos decidido mirar atrás en el pasado y recordar los autos que el artista alguna vez manejo o mantuvo en su garaje. Y, a diferencia de otros artistas que se apegan a un estilo de auto solamente, la lista de autos de Jackson es… algo extraña e incosistente. ¿Por qué?

Según un reporte de HotCars, donde se publicó la colección del cantante, él tenia de todo: motos, Cadillacs, vans, carrozas, limusinas, autos futuristas extravagantes e incluso un camión de bomberos. Un vehículo en especial fue este carro de juguete que te mostramos con su imagen plasmada en el cofre, el cual fue subastado en $200,000 después de su muerte, según Getty Images.

Esta es la diversa y rara colección de autos que tuvo el “Rey del Pop”.

CARRUAJE

1988 LINCOLN TOWN CAR

1993 FORD ECONOLINE VAN

1988 GMC JIMMY

1986 GMC HIGH SIERRA 3500 FIRE TRUCK

LANCIA STRATOS ZERO