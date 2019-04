Tragedia: Muere a los 28 años bella diseñadora de las celebridades por una cirugía estética

View this post on Instagram

El mundo de la moda está de luto por la muerte de la diseñadora @anacoronamx luego de que se practicará una cirugía estética. Ana Corona dejó un gran legado en el mundo de la moda y las pasarelas, además de colaborar con varias famosas de la pantalla chica. Vistió a muchas famosas como #Gaby Spanic y #Lucero. En sus redes sociales contaba con más de 13 mil seguidores, entre ellos varios artistas de la pantalla chica quienes en más de una ocasión lucieron los diseños de Ana Corona. Paz su alma 🕊🕊🕊 #anacorona #diseñadora #mexico #delpatioyalgomas