Varias leyes nuevas afectarán el día a día de los neoyorquinos

La Legislatura aprobó medidas que impactarán directamente el bolsillo como un impuesto al uso de bolsas de papel y a las comprar por internet

El lunes pasado, y luego de una extenuante jornada, el Senado y la Asamblea estatales aprobaron el presupuesto para el año fiscal 2019, que incluye $175 mil millones de dólares. Pero más allá de los grandes proyectos que fueron aprobados, como la tarifa de congestión, el Dream Act, el aumento de más de $1,000 millones para la educación y la conservación del programa de abogados gratuitos del Proyecto de defensa de la libertad, con la asignación de $10 millones, entre otros, la Legislatura aprobó medidas que impactarán directamente el bolsillo y el día a día de millones de neoyorquinos.

Algunas de las nuevas leyes pretenden crear conciencia y motivar un cambio de mentalidad sobre asuntos como el medio ambiente, responsabilidad sobre la salud y dar respiro a quienes permanecen atrapados por delitos menores en el sistema penal.

Una de ellas es la nueva norma que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso que se entregan a los clientes en supermercados y bodegas, y de paso permite que las municipalidades cobren una tarifa de 5 centavos a las bolsas de papel.

La medida es defendida por líderes como la concejal Margaret Chin, quien en una conferencia de prensa llevada a cabo este martes en el City Hall dijo que es el comienzo de nuevas maneras de pensar.

“Los días de las bolsas de plástico en Nueva York por fin están llegando a su fin. Ahora tenemos que asegurarnos de reducir el desperdicio de bolsas en general y no solo intercambiar desechos de plástico por desperdicios de papel”, comentó la líder política de Manhattan, quien ante el temor de que el nuevo impuesto a quienes deseen usar fundas de papel afecte la situación económica de comunidades vulnerables, aclaró que promoverá una legislación en el Concejo Municipal para que el sobrecargo deje exentos a adultos mayores.

Y aunque la medida es apoyada por defensores del medio ambiente, algunas personas como la dominicana Altagracia López la criticaron, asegurando que los más afectados serán las personas de bajos recursos, como ella.

“Esa ley no sirve para nada. A esta edad y me van a decir a mí que no me van a dar una funda de papel o que me toca pagar, cuando tengo que cargar mucho y necesito varias, eso es un abuso”, dijo la mujer, agregando sobre la idea de reutilizarlas que “esas bolsas luego se rompen y hay que botarlas. Mejor que inviertan en programas para hacer algo con esa basura pero que no nos cobren a nosotros”.

Una opinión contraria tiene el peruano Jonás Atehortua, quien defendió la medida diciendo que es hora de que se le dé un respiro al planeta. “Uno no necesita tantas bolsas para cargar cosas y aquí le dan a uno hasta una de papel y una plástica por un simple café y estamos acostumbrados a que solo cambiamos de mente cuando nos tocan el bolsillo, así que me parece buena idea”.

El concejal Donovan Richard aseguró que esa nueva ley va más allá de una asignación de un costo extra y que en realidad se trata de una oportunidad para educar a los neoyorquinos.

“Es el colmo ver que muchas veces hay gente usando 5 bolsas para un galón de leche. Por eso debemos empezar a cambiar de manera de pensar y preguntarnos si realmente las necesitamos y que en las bodegas también haya un cambio”, dijo el político.

Costará más comprar en internet

Otro de los proyectos aprobados tiene que ver con el impuesto a las compras por internet, del que todavía se tienen que definir su monto, que se cobrará cuando alguien use páginas como Amazon, eBay y Etsy. Este impuesto a las ventas por internet espera generar anualmente $160 millones en nuevos ingresos para los gobiernos locales y $320 millones para el plan capital de la MTA. De igual forma los nuevos cambios en los impuestos a las ventas generarán otros $48 millones para condados fuera de la Gran Manzana.

Neoyorquinos como Lourdes Acevedo, aseguran que están de acuerdo con la nueva ley porque de una u otra manera protege a los pequeños negocios que quieren hacer ventas.

“No tengo ningún problema con ese impuesto, porque no me gusta comprar nada online. Creo que es bueno que haya un incentivo para que más personas compren en los negocios, porque así ayudamos a la economía de esos grupos y además promovemos mantener los trabajos”, dijo la mujer.

Pero la estudiante Sandra García, quien se define como fanática de compras en internet, puso el grito en el cielo, pues considera que pagar un impuesto extra cuando hace sus compras online en Nueva York le afectará a sus finanzas.

“Creo que con eso el Gobierno estatal quiere conseguir mucho dinero de nosotros para invertir en el transporte, porque eso escuché, pero no me parece justo”, dijo la joven.

Aumentan edad para comprar cigarrillos

Otra de las legislaciones que fueron aprobadas por el Senado y que forma parte del presupuesto fue el incremento de la edad legal para comprar cigarros, cigarrillos eléctricos y cualquier producto relacionado con el tabaco en todo el Estado. La nueva ley, que entrará en vigencia en un período de 120 días, hace que todas las municipalidades de Nueva York sigan el ejemplo de la Gran Manzana y otras 15 localidades, que desde hace varios años fijaron en 21 la edad de compra de cigarros.

La decisión fue bien recibida por padres de familia, como Juan Martínez, quien aseguró que el permitir que ciertos sitios del estado vendan cigarros a menores de 21 ofrece facilidades para que los adolescentes caigan en adicción a la nicotina a mayor temprana edad.

“Me place saber que la Legislatura subió la edad en todas partes, pero creo que ahora deben hacer un trabajo más estricto para garantizar que las bodegas y los comercios no vendan cigarros a menores de 21, pues yo tengo un hijo de 19 y se las ingenia siempre para comprar sus cigarrillos en Queens, y a los que se los venden nadie los castiga”, dijo el preocupado padre colombiano.

La legislación, patrocinada por la senadora Diane Savino, de Brooklyn y Staten Island y por la asambleísta Linda Rosenthal, de Manhattan, fue apoyada desde el comienzo por el propio gobernador Andrew Cuomo.

“Los efectos del tabaco en la salud de toda la vida no pueden ser exagerados, y en Nueva York, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para mantener los productos de tabaco fuera del alcance de los jóvenes”, aseguró Cuomo.

Leyes del día a día y respiro a comunidades que fueron aprobadas