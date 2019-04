Alerta por maestra desaparecida desde el sábado en Staten Island antes de audiencia por custodia infantil

Dos personas cercanas han recibido "extraños" mensajes de texto supuestamente enviados por la mujer

Jeanine Cammarata, una maestra de escuela pública de la ciudad de Nueva York y madre de tres hijos, ha estado desaparecida desde el fin de semana pasado, encendiendo las alarmas de la policía.

Cammarata, madre divorciada de 37 años, fue vista por última vez el sábado en las cercanías de Denker Place y McVeigh Ave alrededor de las 9 p.m.

No se presentó a trabajar el lunes ni el martes en la PS 29 en Staten Island. Tampoco fue a su segundo trabajo en una tienda “Dollar Tree” en Staten Island, ni se presentó a una audiencia de custodia en el tribunal esta semana.

Anoche los detectives llevaron a su novio, que además es su compañero de trabajo en la tienda, para interrogarlo.

El sábado por la noche él llamó al 911 y dijo que Cammarata había desaparecido después al salir de su apartamento en New Springville para reunirse con su ex marido y ver a sus hijos.

“Me dijo el viernes que iba a recoger a sus hijos el sábado”, comentó Elizabeth Torres, quien trabaja en “Dollar Tree”.

“Y esa es la última vez que alguien la vio”, agregó la mejor amiga de Cammarata, Jessica Pobega, quien recibió mensajes de texto extraños de alguien que decía ser Jeanine el día después de su desaparición.

Jessica escribió que estaba llamando a la policía. “No quiero eso”, fue la respuesta. “Tengo a los niños… me disculpo. Tengo que hacer esto por los niños”.

La policía también dice que otro allegado recibió un mensaje de texto de Cammarata que decía que ella sólo quería “escapar”.

“Pero ella no vio a los niños este fin de semana, así que no sé quiénes eran y qué estaban cubriendo”, dijo Pobega, citada por ABC News. “Algo sucedió. Algo malo sucedió. Y no sé qué es y realmente espero que me equivoque”.

La maestra mide de 4’11 “, pesa 120 libras y tiene ojos marrones, cabello rubio y una constitución mediana.

Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.