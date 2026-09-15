FDA retira 6 jabones de manos por posible contaminación bacteriana

Una alerta de la FDA pone bajo la lupa 6 jabones de manos retirados por posible contaminación bacteriana, que fueron distribuidos en 15 estados, incluido Nueva York.

El retiro afecta distintas presentaciones y marcas, desde jabones espumosos para uso comercial hasta botellas de tamaño doméstico. La preocupación central es la posible presencia de bacterias capaces de provocar infecciones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) asignó el 11 de septiembre una clasificación de riesgo Clase II al retiro iniciado por Intercon Chemical Company, con sede en St. Louis, Missouri. La categoría se aplica cuando la exposición puede causar consecuencias temporales o médicamente reversibles.

Los productos fueron distribuidos a 20 compañías, entre ellas 19 mayoristas y un minorista, en California, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

Las bacterias que encendieron la alerta

La FDA señala que 2 de los productos podrían estar contaminados con distintas especies de Pseudomonas y Serratia. Entre ellas figuran Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcescens, microorganismos que pueden representar un riesgo especialmente relevante en determinados entornos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), P. aeruginosa suele encontrarse en el ambiente, incluido el suelo y el agua, y puede causar infecciones, con frecuencia en contextos de atención médica. Puede afectar la sangre, los pulmones y las vías urinarias.

S. marcescens también es una bacteria presente en el ambiente. La Cleveland Clinic explica que las infecciones asociadas con este microorganismo se observan comúnmente en hospitales y centros de cuidados prolongados.

Esto no significa que cada persona que haya utilizado uno de los jabones vaya a enfermar. Sin embargo, la clasificación de la FDA y la posible contaminación justifican una revisión cuidadosa del producto antes de volver a utilizarlo.

Pese a la alerta, las autoridades sanitarias piden a la población siga practicando el lavado de manos. (Foto: Shutterstock)

Revisa el envase antes de usarlo

La lista del retiro incluye 6 productos. Para identificarlos, la FDA pide revisar marca, tamaño, código UPC, número de lote y fecha de consumo preferente.

Este es el listado de jabones que fueron considerados en la alerta sanitaria:

* Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, 28.7 oz: UPC 789745002981; lotes AF97312, 26-01001 y 26-01803; fechas 01/12/2028, 03/13/2028 y 03/28. Fueron retirados 693 casos por posible contaminación con Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. monteilii, Serratia marcescens y S. nematodiphila.

* Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, 1000 ml: UPC 789745002615; lotes 26-01001 y 26-01803; fechas 03/13/28 y 03/28. El retiro comprende 143 casos y responde a la misma posible contaminación bacteriana.

* Summit 150 Foaming Hand Soap, 28.7 oz: UPC 810080570030; lotes BF97303, BF97304 y BF97305; fechas 02/03/2028, 02/04/2028 y 02/05/2028. La medida abarca 1,040 casos.

* Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, 33.8 oz: UPC 810080570405; lote 26-03091; fecha 05/28. Se retiraron 225 casos por una posible contaminación bacteriana.

* Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, 8 oz: UPC 086854074305; lotes C3576 y 26-01804; fechas 11/05/26 y 03/28. El retiro comprende 301 casos.

* Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, 7.5 oz: UPC 08685407408; lote 26-01001; fecha 03/13/28. Fueron retirados 294 casos.

Un retiro que también toca a consumidores

Aunque varias presentaciones parecen destinadas a empresas, instituciones o espacios de uso colectivo, las 2 fórmulas Laura Lynn merecen especial atención porque aparecen vinculadas con la distribución de Ingles Markets y tienen tamaños habituales para pequeños consumidores.

No se trata únicamente de dispensadores instalados en oficinas, centros médicos o establecimientos públicos. Algunas unidades pudieron haber llegado directamente a hogares a través de una cadena de supermercados.

Para quienes encuentren alguno de estos productos, la recomendación prudente es no utilizarlo hasta confirmar que la presentación, el lote y la fecha coinciden con los datos del retiro.

El retiro llega, además, cuando el lavado de manos vuelve a cobrar protagonismo ante la proximidad de la temporada de resfriados y gripe. Paradójicamente, una práctica diseñada para reducir la transmisión de microorganismos puede quedar comprometida si el producto utilizado para limpiarse las manos está contaminado.

La NFID encontró en una encuesta de 2025 que uno de cada 5 adultos estadounidenses reconoció no lavarse las manos, mientras que 48% admitió olvidar o decidir no hacerlo en momentos clave, como después de visitar supermercados, restaurantes o centros de atención médica.

Es importante aclarar que revisar el jabón retirado no significa dejar de lavarse las manos, sino que hay que hacerlo con un producto seguro y prestar atención a las alertas oficiales cuando una marca o lote queda bajo escrutinio.

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