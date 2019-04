Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para la reapertura de Luna Park, en Coney Island el próximo sábado 6, para una noche de merengue con Los hermanos Rosario, un concierto con Il Divo en el Beacon Theater y de la banda argentina pop rock Vilma Palma e Vampiros.

Jueves 4

Degusta galletas de Michel et Augustin

Durante el primer jueves de cada mes puedes aprovechar para degustar galletas de la compañía francesa Michel et Augustin en el vecindario de Gowanus en Brooklyn. Además, podrás, explorar recetas gratuitamente. Durante esta actividad también puedes comprar las galletas. De 7 a 8 p.m., en Banana Farm, 98 4th Street en Brooklyn. Información: http://www.micheletaugustin.com/us/

Viernes 5

Festival de cervezas

Disfruta del NYC Craft Beer Festival que trae dos días cargados de cervezas y que se extenderá durante dos días, viernes y sábado, en el área de Chelsea. Esta propuesta incluye además la oportunidad de probar bebidas espirituosas. La cita es en Union West, ubicado en el 535 West de la calle 28. Información: http://www.nyccraftbeerfest.com

‘Carmen: To Havana and Back’

Asiste a una de las próximas funciones de ‘Carmen: To Havana and Back’ en el Public Arts. Esta producción, que tendrá funciones viernes 5 y sábado 6 de abril, promete transportarte a la Cuba de los años 50 con el célebre Tropicana Club como escenario. ‘Carmen: To Havana and Back’, que toma inspiración de ‘Carmen’, la novela de Prosper Merimee y de la ópera de George Bizet que lleva el mismo título, se presentará hasta el 18 de mayo en Public Arts. En el 215 Chrystie Street, a las 8 p.m. Entradas: http://www.vlp.ticketspice.com

Sábado 6

Celebra la reapertura de Luna Park

Luna Park reabre sus puertas en Coney Island para ofrecer una nueva temporada cargada de diversión para toda la familia. Lo mejor de esto es que no tendrás que pagar el precio de admisión que generalmente cobra el parque. Durante este día para entrar solo tienes que hacer una donación a beneficio de Children of Promise, NYC de un mínimo de $10 dólares. Información: http://www.lunaparknyc.com

Concierto: Gina Chávez

La cantante y compositora Gina Chávez ofrecerá un concierto en el que interpretará temas en inglés y en español en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center. La función es recomendada para toda la familia. Chávez fusiona en sus canciones ritmos como la cumbia, bossa nova y pop. A las 11 a.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org/show/gina-chavez-1

Festival de vinos

El Wine Fest ofrece la oportunidad de probar mas de cien vinos de todos los rincones del mundo y maridarlos con diversos bocadillos mientras disfrutas de música y juegos interactivos. Habrá dos sesiones durante el día una a la 1 p.m., y la segunda a las 6 p.m. En The Tunnel, 269 11th avenue. Información: http://www.winefestnewyork.com

Evento de jazz afro-latino

La Afro Latin Jazz Alliance y la Harlem School of the Arts se han unido para presentar “Pueblo Harlem”, con la participación de Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra, Global Rhythms in Our Tribe (G.R.I.O.T.), Fat Afro Latin Jazz Cats, la Harlem School of the Arts Advanced Jazz Band, Arturo O’Farrill’s Youth Workshop y Son Pecadores-Son Jarocho. El evento es gratuito y abierto a la comunidad. Desde las 11 a.m. a las 7 p.m. En el Harlem School of the Arts, 645 St. Nicholas Ave., Manhattan.

Danza: Annabella González Dance Theater

La compañía méxico-americana de danza moderna Annabella González Dance Theater presentará dos funciones de su espectáculo ‘Sorpresas’ en el Manhattan Movement & Arts Center. Puedes asistir a las 3 p.m., y a las 8 p.m. En 248 West 60th Street. Entradas: desde $15. Información: http://www.manhattanmovement.com

Fiesta infantil en una granja

Reúne a los más pequeños de la casa y llévalos al Queens County Farm Museum, una granja en donde podrán montar a caballo y disfrutar de los más diversos juegos en el Apple Blossom Children’s Carnival. En el 73-50 Little Neck Parkway, Floral Park. Esta fiesta continua el próximo fin de semana los días 13 y 14. Entradas: desde $10. Información: http://www.queensfarm.org/events

Concierto: Il Divo

Acompaña a la agrupación Il Divo a celebrar 15 años de carrera en el Beacon Theater. El grupo, que fusiona ópera y pop, hará una parada en la ciudad como parte de la gira ‘Timeless’, en respaldo al álbum que lleva el mismo título, el décimo álbum de estudio de la agrupación. Il Divo esta integrado por el español Carlos Marín (barítono), el tenor suizo Urs Bühler, el tenor francés Sebastien Izambard y el tenor estadounidense David Miller. Desde las 8:30 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Orchid Evenings en el Jardín Botánico

Este fin de semana y hasta el 27 de abril puedes visitar el Orchid Show, la muestra de orquídeas que anualmente presenta el Jardín Botánico de la ciudad dedicada a Singapur. Al caer la tarde puedes además disfrutar de música en vivo, ver espectáculos de danza y comprar cocteles y comida en Orchid Evenings, una agenda dirigida a mayores de 21 años que se realiza en horario de 7 a 10 p.m. En el 2900 Southern Boulevard en El Bronx. Información: www. http://www.nybg.org

Domingo 7

Concierto: Vilma Palma e Vampiros

Revive los más grandes éxitos de la banda de rock Vilma Palma e Vampiros durante un concierto en vivo junto a la agrupación argentina, que lleva cerca de tres décadas sobre los escenarios. La banda incluye en su repertorio los temas ‘Mojada’, ‘La pachanga’ y ‘Otra canción de amor’. En Fiesta Night Club en Passaic, New Jersey. Desde las 9 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Noche de salsa y mambo

Una buena alternativa para cerrar este fin de semana es salir a deleitarte con la música en vivo del artista Sebastián Natal, quien interpreta un repertorio de salsa y mambo todos los domingos en Somos Restaurant de Nueva Jersey. Natal, un multiinstrumentista uruguayo, ha colaborado con artistas como Oscar De León, Ismael Miranda y José Alberto ‘El canario’. En 185 River Rd, North Arlington. Información: http://www.somosnj.com

Jueves 11

Concierto: Los hermanos Rosario

La orquesta de Los hermanos Rosario de seguro te pondrá a bailar toda la noche entre canciones como ‘La dueña del swing’, ‘Rompecintura’ y ‘La cleptómana’. Esta agrupación dominicana que celebra 40 años de trayectoria estará en O’side Restaurant & Lounge, ubicado en 1472 Ogden Avenue en El Bronx. Desde las 10 p.m. Entradas: $40. Información: http://www.boletosexpress.com