Empleados con propinas piden a Cuomo acelerar la unificación del salario mínimo

Los empleados sufren más la pobreza y la dependencia de servicios sociales

“Cada día que no tenemos un salario justo tenemos problemas, necesitamos trabajar dos o tres empleos y más de 40 horas semanales”. Es el argumento de Serena Thomas, peruana de 27 años, que quiere que escuche el gobernador, Andrew Cuomo, para decidir cuanto antes para igualar los salarios mínimos de propinas al mínimo en el estado.

Trabajadores en servicios de catering como Thomas, restaurantes, servicios de lavado y manicuras o entregas a domicilio, llevan tiempo esperando una subida que les permita una vida menos ahogada de la que tienen. Y tienen la esperanza en ello porque hace más de un año el gobernador dijo que iba a estudiar eliminar este salario más bajo que fluctua entre $9 y $12.75 la hora dependiendo del sector y el tamaño de las empresas.

Desde que esta cuestión llegó a la agenda política ha habido siete audiencias en las que la mayoría de los trabajadores ha defendido un mayor sueldo y los empleadores la contraria. Veronica Ávila, Directora de Nueva York de ROC United, explicaba que el gobernador puede actuar y debe hacerlo.

Esta organización que aboga por la mejora social de los trabajadores de restaurantes participó ayer en la presentación de un informe de la Community Service Society que explicaba los problemas de estos trabajadores en un ambiente de creciente desigualdad económica. Según lo estudiado por esta organización el 36% de los trabajadores que cobran propinas viven cerca o bajo el umbral de la pobreza frente al 20% que cobra el salario mínimo sin propinas.

Los salarios medios (la mitad justa entre el que más y menos cobra) en la ciudad es de $22,000 en salarios de propinas en 2017 la mitad que los que no reciben estas retribuciones por parte de los clientes. Organizaciones como CSS y ROC abogan por que la propina “no sea parte del sueldo” para evitar que estos trabajadores sean los que en salario mínimo más recurren a cupones de comida (el 18% usa SNAP) y Medicaid (el 28%). El 21% de ellos en Nueva York tiene que usar la caridad de las despensas de comida.

Aunque los empleadores tienen que asegurarse que con las propinas los trabajadores ganan el mínimo general (y si no aportar la diferencia) el hecho es que no siempre ocurre, es difícil de hacer seguimiento de ello y es un sector que no es ajeno al robo de salarios. Thomas explica que a ella, de hecho, en un trabajo anterior los empleadores olvidaron redondearle el sueldo. “Me di cuenta porque miré mi paycheck”.

“No tengo hijos pero quienes tienen familia tienen vidas muy difíciles”, dice Thomas que tiene un segundo empleo, trabaja más de 40 horas semanales y recibe ayuda de vivienda. “Conozco a gente que trabaja más de 60 horas a la semana porque hay muchos billes que se necesitan pagar, necesitamos más para vivir en Nueva York, no se puede ahorrar”, lamenta esta mujer. El CSS confirma que la mitad de los trabajadores por propinas tiene entre $0 y menos de $500 en ahorros de emergencia.

Buena parte de los empleadores están en contra de igualar los salarios mínimos y desde la NYC Hospitality Alliance se advierte del aumento de los costos para las empresas y el impacto negativo en el empleo. Hace unas semanas se supo que con la subida del salario mínimo en la ciudad los restaurantes han registrado pérdidas del 1.6% de empleo, algo que no pasaba en dos décadas.

Nancy Rankin, vicepresidenta de CSS y coautora del estudio explicaba que no se sabe si la caída del empleo se debe al aumento de salarios o de las rentas. “Sabemos que los aumentos de alquileres son uno de los factores que están perjudicando a los resturantes. “Estamos en una economía en expansión y no podemos mirar aisladamente al salario, hay otros costos”.

Actualmente hay siete estados que no tienen un mínimo específico para quienes reciben propinas, pero ninguno de ellos está en la costa este.