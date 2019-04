Rafa Márquez le habría sido infiel a su esposa con una modelo colombiana

Revelan detalles del encuentro que el exfutbolista tuvo con la chica en Mérida, Yucatán

Rafael Márquez mantiene una relación matrimonial con Jaydy Michel, expareja del cantante español, Alejandro Sanz, sin embargo, el exfutbolista le habría sido infiel a su esposa con una chica colombiana que recientemente conoció.

De acuerdo con información publicada por el sitio e-consulta.com, Márquez viajó a Mérida, Yucatán, el pasado 27 de enero para participar en una conferencia y fue justo ahí donde conoció a Carolina Díaz, una colombiana de 36 años y quien trabaja para un a revista de deportes.

Fue precisamente una amiga de Carolina la que reveló detalles del encuentro fugaz que sostuvieron el excapitán de la Selección Mexicana y la colombiana.

“Ese día se lo presentaron a mi amiga, Carolina Díaz. Es una chava muy guapa, modelo, y como trabaja para una revista de deportes (Terreno de juego), ella pudo entrar a la conferencia. Caro es muy conocida en Mérida y como tenía muchas ganas de conocerlo, movió cielo mar y tierra para que pudiera estar cerca de él. Cuando Rafael acabó su conferencia, se acercó a él para platicarle sobre la revista; a él le cayó muy bien y de ahí se fueron a comer juntos”, relató la amiga de Carolina Díaz.

“Pues en la comida, como había mucha gente alrededor, sólo fue un poco de coqueteo, pero la cosa cambió en la noche. Varios nos fuimos a un antro y ella se la pasó con él; es un lugar que se llama Tequila y ahí sí todo subió de tono, muchos los vimos bien cerquita, hubo muchos besos y estuvieron muy cariñosos”, agregó la fuente.

“Caro casi no nos quiso platicar lo que ocurrió en el antro. Cuando le pregunté que cómo le había ido con Rafa, no me quiso dar muchos detalles de lo que pasó entre ellos, pero dijo que estuvo muy rico y que se la pasaron bien”, destacó la amiga de la modelo colombiana y dejó en claro que Rafa Márquez no piensa finalizar su matrimonio con Jaydy.