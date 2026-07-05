Republicano pide “normalizar” estatus de inmigrantes que llevan años en EE.UU. ante deportaciones de Trump

El representante republicano por Florida, Carlos Giménez, llamó a la administración del presidente Donald Trump a buscar una vía para “normalizar” la situación migratoria de inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas de deportación a nivel nacional.

Durante una entrevista en el programa “Face the Nation” de CBS News, el legislador sostuvo que el enfoque migratorio debe diferenciar entre personas con antecedentes criminales y quienes han construido su vida en el país durante décadas.

“Normalizar” estatus sin necesariamente dar ciudadanía

Giménez señaló que existe consenso en la necesidad de remover a personas con órdenes de deportación activas o con vínculos delictivos, pero pidió abrir un debate sobre el futuro de inmigrantes establecidos en comunidades estadounidenses.

“Las personas que han estado aquí durante años, que trabajan, que son parte de la economía y de la comunidad, necesitamos encontrar una manera de normalizar su situación”, afirmó.

El congresista añadió que este proceso no necesariamente implicaría otorgar ciudadanía automática, sino una figura legal que permita a los inmigrantes salir de la informalidad, pagar impuestos y vivir sin el temor constante de ser deportados tras décadas en el país.

DACA como ejemplo del debate migratorio

En sus declaraciones, Giménez hizo referencia al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política migratoria implementada en 2012 en Estados Unidos que protege de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad.

El programa también otorga autorización de trabajo y estatus temporal renovable cada dos años, convirtiéndose en uno de los principales ejemplos del debate sobre la regularización de migrantes de largo plazo.

Llamado a un acuerdo bipartidista

El legislador republicano insistió en que la solución a la situación migratoria de millones de personas en Estados Unidos debe construirse mediante un acuerdo entre demócratas y republicanos.

Aseguró que en distintos momentos ambos partidos han tenido la oportunidad de avanzar en una reforma migratoria sin resultados concretos.

“Tenemos que dejar de posponer esto. Tiene que suceder”, expresó, al tiempo que reconoció que cualquier acuerdo final probablemente no satisfará por completo a ninguna de las dos fuerzas políticas.

Debate migratorio en medio de mayor presión por deportaciones

Las declaraciones de Giménez ocurren en un contexto en el que la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la aplicación de leyes migratorias y aumentar las deportaciones de personas sin estatus legal en el país.

En este escenario, miles de inmigrantes con años de residencia en Estados Unidos enfrentan incertidumbre sobre su futuro legal, incluso aquellos con familias establecidas y vínculos laborales consolidados.

El llamado del congresista se suma a las voces dentro del propio Partido Republicano que han comenzado a plantear la necesidad de explorar soluciones intermedias para los inmigrantes de larga estancia, en un tema que continúa siendo uno de los más polarizantes en la política estadounidense.

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