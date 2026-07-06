Mundial 2026: resultados del 5 de julio y qué partidos se juegan hoy 6 de julio en los octavos de final

La jornada del pasado domingo 5 julio fue de sorpresa en el Mundial 2026 con la eliminación de Brasil y la caída de pie de México ante Inglaterra.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 5 de julio

Brasil 0-2 Noruega

Goles

Erling Haaland X2 (Noruega)

México 2-3 Inglaterra

Jude Bellingham X2 (Inglaterra)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Raúl Jiménez (México)

Resultados del Mundial 2026 – 5 de julio octavos de final

Portugal vs. España

Hora: 15:00 ET / 12:00 PT

Sede: Dallas Stadium (AT&T Stadium) – Arlington, Texas.

Estados Unidos vs. Bélgica

Hora: 20:00 ET / 17:00 PT

Sede: Seattle Stadium (Lumen Field) – Seattle.

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