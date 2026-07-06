Mundial 2026: resultados del 5 de julio y qué partidos se juegan hoy 6 de julio en los octavos de final
El 5 de julio de 2026, la Copa del Mundo vio eliminaciones sorprendentes: Brasil perdió 0-2 ante Noruega y México cayó por poco 2-3 ante Inglaterra
La jornada del pasado domingo 5 julio fue de sorpresa en el Mundial 2026 con la eliminación de Brasil y la caída de pie de México ante Inglaterra.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 5 de julio
Brasil 0-2 Noruega
Goles
Erling Haaland X2 (Noruega)
México 2-3 Inglaterra
Jude Bellingham X2 (Inglaterra)
Harry Kane (Inglaterra)
Julián Quiñones (México)
Raúl Jiménez (México)
Resultados del Mundial 2026 – 5 de julio octavos de final
Portugal vs. España
- Hora: 15:00 ET / 12:00 PT
- Sede: Dallas Stadium (AT&T Stadium) – Arlington, Texas.
Estados Unidos vs. Bélgica
- Hora: 20:00 ET / 17:00 PT
- Sede: Seattle Stadium (Lumen Field) – Seattle.
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