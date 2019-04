‘En el tiempo de las mariposas’ cumple 25 años

La escritora estadounidense de origen dominicano Julia Álvarez celebrará un cuarto de siglo desde la salida de su novela con una gira, varios conversatorios en la ciudad y la salida a mercado de la edición especial de su obra cumbre.

‘En el tiempo de las mariposas’, la novela de la escritora estadounidense de origen dominicano Julia Álvarez que narra la historia de las hermanas Mirabal, heroínas de la resistencia dominicana durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, cumple un cuarto de siglo.

Álvarez, quien se encuentra de gira con el libro que sirvió de inspiración para la película que lleva el mismo título, conversó con El Diario sobre la reedición de su novela cumbre y de lo que representa este aniversario.

La escritora, que fue condecorada por el expresidente Barack Obama con la Medalla Nacional de las Artes, también aprovechó para analizar el escenario en el que llegan los festejos por su obra y por qué piensa que ‘todavía es tiempo para las mariposas’.

Álvarez, es autora de seis novelas, tres colecciones de poesía, tres obras de la categoría de no ficción y 11 libros para niños y jóvenes.

¿Qué representa para usted el 25 aniversario de ‘En el tiempo de las mariposas’?

Sé que estoy envejeciendo, pero es gracioso cuando te das cuenta de que tus libros también han ido envejeciendo. No puedo creer que han transcurrido 25 años. Saber que para otras personas el libro también ha sido significativo siempre será grato para mí. Estoy muy agradecida de mi editorial (Algonquin Books) por celebrar estos 25 años y de los lectores porque la mayor recompensa que un autor puede recibir es sentir que sus libros son, de cierta forma, inmortales en la mente y en los corazones de sus lectores.

Usted dejó la isla con tan solo 10 años de edad ¿qué recuperó como dominicana y en términos de identidad a través de esta novela?

Nunca me alejé de República Dominicana, porque mis padres se aseguraban de que fuéramos todos los veranos para mantener el contacto con la familia, pero ‘En el tiempo de las mariposas’ me permitió reconectar con muchos aspectos de la cultura y de nuestra gente. El libro me reconectó con mi historia, descubrir lo que nunca me enseñaron en la escuela. Me hizo sentir apreciación por los sacrificios que se habían hecho con el propósito de terminar con la dictadura. El libro me sumergió completamente en la isla, recorrer todo el país buscando información. Me permitió además rebuscar entre mis recuerdos para reconstruir los paisajes, las comidas, sabores y aromas de mi infancia.

En la introducción de la edición aniversario usted se refiere al ‘poder de las historias’ ¿recuerda algún libro en particular que le haya impactado?

Yo leía muy poco cuando pequeña, no tenía hábito de lectura, no era buena en la escuela, pero me fascinaba escuchar historias. Tan pronto alguien decía: ‘había una vez…’ lograba acaparar por completo mi atención. Una tía, la única que leía mucho en la familia y decían que por eso se iba a quedar jamona (solterona), me regaló ‘Las mil y una noches’, un libro que definitivamente abrió mi imaginación. Fue fantástico descubrir que una joven pudo salvar su vida contando historias. Desde que leí el libro quedé maravillada, yo quería ser Sherezade. En ese libro descubrí el poder de una historia para cambiar, para transformar y hasta como arma política. ‘Las mil y una noches’ combina arte y activismo porque ella cuenta fantásticas historias para cambiar la mente del sultán y transformar la situación en aquel reinado.

El tema de la violencia contra la mujer sigue latente ¿qué piensa sobre el panorama en el que se encuentran los festejos por el libro?

Esta fiesta aniversario también tiene una parte triste. Tomando en cuenta que la fecha en que murieron las Mirabal fue consagrada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pensaríamos que para esta fecha estaríamos más adelantados, en cuanto a concientización y que los dominicanos, como herederos del invaluable legado de las Mirabal, estarían sentando un buen precedente en ese sentido, pero lamentablemente no es así. Como se cuestiona Dedé en el libro: ‘¿Fue para esto el sacrificio de las mariposas?’ La violencia contra la mujer es una realidad que penosamente vemos en países de todo el mundo.

¿De qué forma se inserta ‘En el tiempo de las mariposas’ en el contexto actual?

Se inserta como una fuente de inspiración. Las hermanas Mirabal son un símbolo internacional de lucha y de valentía. Lo que podemos aprender de esto es que para avanzar, para ser libres, se requiere de una labor de continuidad, que no podemos detenernos, darnos por vencidos. Tenemos el movimiento Me too y es un paso adelante porque mujeres y hombres han roto el silencio, pero debemos seguir alzando la voz tan pronto vemos que se violan los derechos humanos de cualquier persona o comunidad vulnerable. En Martin Luther King y su sacrificio por la eliminación de la segregación, en su lucha por hacer prevalecer los derechos civiles, tenemos un gran ejemplo. Podrías decir que las injusticias continúan, que es un tema que todavía nos afecta en la actualidad, pero es que esa una labor que no se ha completado, debemos continuar. Quizás no veremos dramáticos cambios en nuestro tiempo, porque el proceso es muy lento, pero debemos hacer lo que nos corresponde, nuestra parte. Todavía es tiempo para las mariposas, en otras palabras, la lucha no ha terminado.

Las hermanas Mirabal

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, oriundas de la República Dominicana, son mártires de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961). Las Mirabal, opositoras a la dictadura trujillista, fueron perseguidas, encarceladas y brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Una cuarta hermana Bélgica Adela, conocida como ‘Dedé’ (1925-2014) fue la única sobreviviente. La tragedia de las hermanas, conocidas también como ‘Las mariposas’, impulsó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La reedición de tres de sus libros

La editorial Algonquin Books pondrá a la venta, el próximo martes 9 de abril, nuevas ediciones de los libros ‘¡Yo!’ y ‘De cómo las muchachas García perdieron su acento’. La editorial también presentará una edición especial de ‘En el tiempo de las mariposas’.

Eventos en la ciudad

Martes 9 de abril

Como parte de los festejos por el aniversario de ‘En el tiempo de las mariposas’, Julia Alvarez estará junto a Elizabeth Acevedo, autora de ‘The Poet X’ y ganadora del National Book Award, en el Proshansky Auditorium de CUNY Graduate Center, a las 7 p.m. El evento forma parte de la serie Pen Out Loud de la organización Pen America. Información: www.pen.org

Miércoles 10 de abril

Julia Álvarez estará el miércoles 10 de abril en The Center for Fiction, en Brooklyn, a partir de las 7 p.m. En esta oportunidad la escritora conversará con Concepción de León, periodista de la edición digital de The New York Times Books. Información: http://www.centerforfiction.org