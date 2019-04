Ofrecen recompensa en caso de ataque ‘racista’ contra ecuatoriano en NYC

El NYPD está ofreciendo $2,500 dólares a quien entregue información que ayude al arresto de la sospechosa

Insultar, atacar y hostigar a una persona por el color de su piel, su religión o su nacionalidad es un delito en Nueva York y el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) lo tiene muy claro. Por ello, este viernes la Uniformada redobló sus esfuerzos para tratar de encontrar a una mujer que recientemente golpeó a un ecuatoriano con una silla en Chinatown.

El NYPD está ofreciendo una recompensa de $2,500 dólares a quien entregue información que ayude a dar con el paradero de la atacante, descrita como una mujer blanca de entre 35 y 45 años, 5’2 ” de altura y 180 libra de peso, en un caso que está siendo tratado como un crimen de odio.

Y es que la ‘racista de Chinatown‘, como ha sido apodada en redes sociales, convirtió una visita regular a McDonald’s en todo un episodio de discriminación y odio, al mejor estilo de la época de la segregación en Estados Unidos.

Según el NYPD, el pasado 25 de marzo alrededor de las 10:00 a.m., Miguel Ucho, un ecuatoriano de 33 años, de los cuales lleva 19 viviendo en la Gran Manzana, estaba sentado dentro de este restaurante ubicado en el 262 de Canal Street, cuando la desconocida mujer comenzó a gritarle insultos anti-hispanos.

“No le presté atención. Me sentí frustrado, pero no dije nada porque no quería comenzar ningún problema”, apuntó Ucho a varios medios locales.

Sin embargo, no contenta con esto, la mujer luego tomó una silla y golpeó al ecuatoriano en la cara. Salió huyendo e intentó entrar a la estación del Subway de Canal Street, pero no pudo pasar el torniquete. Fue ahí donde fue captada su imagen por cámaras de seguridad, las cuales están siendo analizadas por las autoridades.

A Ucho no le quedó más remedio que pasar el ‘trago amargo’ de la terrible experiencia en una habitación del hospital New York- Presbyterian Lower Manhattan, donde fue trasladado para el tratamiento de una contusión en su rostro.

“El odio no nos acorralará”

El concejal Francisco Moya, representante del Distrito 21, que incluye East Elmhurst, Corona y Lefrak City, en Queens, y quien además de ser hijo de inmigrantes ecuatorianos ostenta el título de ser el primer ecuatoriano-estadounidense elegido para un cargo público en Estados Unidos, no dudo en expresar su rechazo al ataque.

“Momentos antes de que Miguel Ucho fuera atacado por una mujer blanca que lanzaba insultos anti-hispanos, experimentó algo con lo que todos los inmigrantes y las minorías están familiarizados: un extraño que usa diferencias de piel profundas para condenar su carácter. Estos episodios suelen ser sutiles, pero en el caso de Ucho, el incidente fue explícito y violento”, apuntó el líder de Queens.

Para el concejal, la única razón para este tipo de ataques es la intolerancia, “una enfermedad que infecta las mentes con problemas y se propaga a quienes no tienen un sistema de defensa. Nacionalistas blancos, xenófobos y demagogos arman esta enfermedad para dividir y conquistar”.

“Soy un orgulloso hijo de inmigrantes ecuatorianos. Somos el cuarto grupo latino más grande en esta ciudad”, alegó Moya. “El odio no nos acorralará. Estamos aquí, somos neoyorquinos y somos estadounidenses”.

Ecuatorianos ya han sido víctimas

Los ataques racistas contra ecuatorianos no son nuevos en Nueva York. En 2008 la muerte de Marcelo Lucero estremeció a la opinión pública de Long Island, destapando un movimiento de racismo y discriminación que durante los últimos 10 años, pese al esfuerzo de las autoridades, sigue siendo real.

Lucero, quien tenía 37 años, fue atacado por siete adolescentes blancos mientras el ecuatoriano se dirigía a la estación del Long Island Rail Road en Patchogue. Uno de ellos lo apuñaló en el pecho acabando instantaneamente con la vida de hombre que trabajaba en una lavandería.

¿Cómo ayudar al NYPD?

Cualquier persona con información sobre el caso de Miguel Ucho debe llamar a la línea directa de Crime Stoppers de NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o en español, 1-888-57-PISTA (74782).

¿Cómo conseguir ayuda si soy víctima de crimen de odio?

De acuerdo con la Fuerza de Tarea contra los Crímenes de Odio del NYPD, las víctimas de delitos de odio pueden estar seguras que se les proporcionará la adecuada asistencia en su comisaría local, sin importar su estatus migratorio.