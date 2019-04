¿Por qué siempre terminas viviendo las mismas experiencias negativas?

“Siempre termino en las mismas”, “Salgo de una y entro en otra!”. Estas y otras frases similares son tema frecuente en mis consultas. Quizás tú también las has dicho en algún momento de tu vida o aún lo estás haciendo

¿Por qué, si eres una persona buena, terminas viviendo las mismas situaciones difíciles?

¡No es que seas de malas! Los ángeles me enseñaron que cuando una experiencia se repite, es porque aún debes aprender algo que no has aprendido o entendido de ella.

Por lo tanto, detente un momento, conéctate con tu alma respirando lento, profundo y con tus ojos cerrados, y pide a Dios y a tus ángeles que te ayuden a entender qué debes aprender o entender de esas vivencias.

Presta atención a lo que sientas en tu corazón; de esta manera evitarás confundirte con mensajes negativos o contradictorios que tu mente quiera enviarte.

La respuesta puede ser algo como mejorar tu mal genio, perdonar, ser paciente, por ejemplo.

Sea lo que sea, no dudes de la respuesta; son Dios y tus angelitos guiándote para que puedas cerrar ciclos y avanzar.

“Tip”: también puedes pedir al Espíritu Santo que te dé la claridad necesaria para entender la enseñanza de tus vivencias; Él es el indicado para tener absoluta certeza, claridad y sabiduría para actuar.

Haz esta práctica con humildad y con la disposición de aceptar el mensaje que recibas, pero, principalmente, con la decisión de ponerlo en práctica, porque solo así es como lograrás terminar con ese círculo vicioso de la repetición de las mismas vivencias negativas.

¡Es posible! ¡Te lo aseguro! En mi libro ¿Por Qué Pido y No Recibo? explico en mayor profundidad cómo comunicarte con Dios y con tus ángeles, y te darás cuenta que es más fácil de lo que parece.