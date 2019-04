Concejo quiere meter en cintura al Departamento de Salud por fallas con tanques de agua

Un paquete de siete iniciativas aprobadas por el Comité de Salud, pretende que haya mayor responsabilidad en el control e inspección de los icónicos tinacos, ante evidencias de riesgo

Desde el año pasado los famosos tanques de agua que se ven en la parte alta de muchos edificios de la ciudad de Nueva York, donde se almacena el preciado líquido, han estado bajo la lupa, luego que consumidores, inspectores y varios informes aseguraran que la gran mayoría no cumple con los mínimos estándares de higiene, o no se someten a las inspecciones requeridas, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes reciben su suministro.

Y en lo que pretende ser una movida para meter en cintura al Departamento de Salud de la Ciudad (DHMH) y garantizar que los icónicos tanques de agua cumplan con todas las normas para ofrecer agua salubre a miles de neoyorquinos, el Comité de Salud del Concejo Municipal aprobó este lunes un paquete de siete leyes para que el “agua sea clara” y libre de infecciones.

Asegurando que es necesario regular de manera más estricta la supervisión de los tanques, entre 9,000 y 11,000 que hay en la Gran Manzana, el presidente del Comité de Salud Mark Levine, mencionó la urgencia de convertir las propuestas legislativas en leyes municipales. El líder político de Manhattan basa sus preocupaciones en evidencias de contaminación, negligencia y descuido, incluso tras encontrarse animales muertos en algunos tanques, lo que mostraría fallas en la aplicación de leyes de salud pública.

Asimismo, el concejal Mathieu Eugene, miembro de ese comité, aseguró que las leyes pretenden que el DHMH haga lo que tienen que hacer, nada más allá.

“Se trata de un asunto de sentido común. El agua es fundamental para poder vivir y es necesario que podamos garantizar que la gente que toma agua proveniente de los tanques está tomando agua potable y no agua contaminada”, dijo el político. “Por eso es un asunto de responsabilidad que se realicen las inspecciones de manera periódica y se emitan informes. No podemos jugar con la salud de las personas”.

Lo que contemplan las iniciativas

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, aseguró que aunque Nueva York es reconocida en todo el país por tener de las mejores fuentes de agua potable, es necesario garantizar que la limpieza de los tanques sea la mejor.

“Si bien nuestras leyes vigentes son sólidas, este Concejo se compromete a garantizar que no haya lagunas ni oportunidades para alterar los resultados de las inspecciones cuando se trata de nuestra agua potable”, dijo Johnson. “Estas nuevas leyes garantizarán aún más el cumplimiento, permitiendo a los neoyorquinos seguir confiando en que su agua siempre será segura, limpia y protegida”.

Dentro del paquete de iniciativas, que en las próximas semanas deberá ser puesto en consideración de la plenaria del Concejo, donde cuenta con un amplio apoyo, se encuentran proyectos que buscan exigir al DHMH realizar inspecciones periódicas de tanques de agua, publicar los resultados online y analizar directamente los hallazgos.

Asimismo, otras de las iniciativas exigen al DHMH que conduzca sus propias inspecciones sorpresa a los tanques, que los inspectores de tanques presenten informes anuales de inspección directamente al Departamento de Salud, que se revisen las calificaciones de las personas que conducen las inspecciones y el mantenimiento de los tanques y que se tome documentación visual durante las inspecciones, entre otras.

“Tenemos el agua de más alta calidad”

El Departamento de Salud de la Ciudad aseguró que el agua de los tanques no representa ningún riesgo para los neoyorquinos.

“El agua potable de la ciudad de Nueva York es de las de más alta calidad, y el Departamento de Salud nunca ha vinculado un brote con el agua de un tanque de agua potable”, aseguró Pedro F. Frisneda, vocero de esa agencia. “Estamos revisando la legislación propuesta y cualquier recurso que pueda ser necesario para la implementación”.

El funcionario explicó además que las leyes actuales de la Ciudad requieren que los propietarios de edificios con tanques de agua potable los inspeccionen anualmente e informen los resultados al Departamento de Salud.

Edwin Lorenzo, defensor del Medio ambiente, aplaudió las medidas adelantadas por el Concejo Municipal y dijo que garantizar las inspecciones es un asunto básico.

“Creo que aunque pensemos que el agua es de buena calidad, debemos estar seguros de que todos los tanques están limpios y no ofrecen ningún riesgo para el consumo, por ello estas revisiones tienen que hacerse sin ninguna duda”, comentó el joven. “Es algo que como consumidores tenemos derecho a pedir, porque se trata del agua, algo vital para todos”.

Asimismo, el ecuatoriano Julio Melo, quien aseguró haber visto restos de animales en algunos grifos de agua, pidió mayor severidad con las leyes y endurecer las penalidades a los dueños de edificios que no cumplan con su responsabilidad.

“Yo trabajo aquí cerca en un restaurante, y no voy a decir el nombre, pero ahí hemos visto muchas veces restos de pelos y cosas sucias que vienen de los tanques de agua, porque el dueño no los limpia y eso es jugar con la salud de la gente”, dijo el cocinero del Bajo Manhattan. “Debe haber multas más grandes para esa gente y así se ponen al día”.

Juana Molina, de origen dominicano, dijo que una buena costumbre sería hacer limpiezas mensuales. “Así como hacemos en nuestros países, que uno se mete a los tanques a limpiarlos bien cada cuatro semanas y además sería bueno poner peces de los que se comen los insectos para que todos estemos más tranquilos”, dijo la trabajadora de la limpieza.

Pero no todos tienen preocupaciones, la colombiana Franci Lizarazo mencionó que confía plenamente en que el agua de los tanques es completamente sana.

“Desde que yo llegué aquí me tomo el agua directamente de la llave. Nunca compro botellones ni la hiervo, porque no creo que sea necesario. El agua aquí es muy limpia y los tanques también. A mí la verdad me da igual si aprueban nuevas leyes o no sobre eso, pero creo que no son necesarias, mejor deberían hacer leyes para darnos seguro gratis a todos”, dijo la madre de familia.

Los tanques en cifras:

9,000-11,000 tanques de agua hay en edificios de la ciudad.

34% de los edificios con tanques de agua se calcula que es la cifra de propietarios que realizan inspecciones de calidad.

3,527 edificios cumplen con altos niveles de inspección y mantenimiento.

7 son las leyes aprobadas por el Comité de Salud que esperan ser aprobadas por la plenaria..

Las leyes propuestas