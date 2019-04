Chef James le dio tremendo susto a Adamari López

Entra y ¡no te pierdas el video con el momento!

Tremendo susto le dio Chef James a Adamari López esta mañana, en medio del show de ‘Un Nuevo Día’ que ambos conducen.

Despertarse a las 4:30 AM y casi no descansar en todo el día no es tarea fácil, Adamari lo sabe, ¡y su cuerpo lo siente! Al parecer la querida boricua hoy estaba más cansada que de costumbre, y aprovechó un momentito en el que no le tocaba estar frente a cámara, para irse a un rinconcito a dormir.

Con lo que no contaba Ada era que, cerca de ella, andaba dando vueltas el bromista del equipo de las mañanas de Telemundo: Chef James. Como un cazador esperando a su presa, el simpático venezolano esperó que López se acomodara, se tapara y se quedara dormida para asustarla.

Como habrás visto en el video, Ada no solo se asustó, sino que también pegó un grito provocando la risa de su compañero, y luego, cuando reaccionó, hasta la de ella misma. James y Adamari además de excelentes compañeros, son muy buenos amigos. Hay un gran cariño entre ellos y sus familias.

Una muestra es lo que sucedió la semana pasada cuando a James le tocó cantarle a Luis Fonsi ‘Corazón en la Maleta’ y, como no se sabía mucho la letra, pese a que supuestamente era el tema que el cantante le compuso a ella, se acercó a él y lo ayudó a terminar de interpretarle.