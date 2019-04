Jorge Ramos, novio de Chiquinquirá Delgado, se arriesga a nadar con tiburones

View this post on Instagram

Mi cara antes de meternos a nadar con tiburones en la Florida. Pero no había nada que temer. Se matan millones de tiburones cada año, sobre todo para vender sus aletas. Y es preciso ponerle un alto. El reportaje pronto por Facebook Watch y Univision. My face right before jumping in the water to swim with sharks in Florida. But there was nothing to fear. Millions of sharks are being killed every year for their fins. The report soon on Facebook Watch