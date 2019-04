Meghan Markle, la duquesa de Sussex, vuelve a despreciar a Kate Middleton públicamente

La duquesa de Cambridge atraviesa su peor momento público por la supuesta infidelidad del príncipe William y los constantes conflictos con Markle

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, la duquesa de Sussex se ha negado a que los médicos de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, atiendan su parto. Estas constantes negativas hacía Kate Middleton no son bien vistas por algunos medios internacionales y fanáticos de ambas duquesas, ya que recae en lo que algunos tachan como desprecio.

El rechazo hacía el equipo médico de la duquesa de Cambridge lo reportó The Mail on Sunday, según refirió La Botana, ahí se afirma que Meghan decidió elegir ella misma a su ginecólogo y no se vista por Alan Farthing y Guy Thorpe, doctores que también han atendido a la reina Elizabeth II, y los tres partos de Middleton.

Este nuevo rechazo público no aparece en el mejor momento de la vida de Kate, ya que hace unas horas se propagó el mayor rumor de la familia real en este 2019, ya que medios internacionales aseguran que el hijo de la princesa Diana le ha sido infiel a su esposa con una amiga íntima de ésta. Según la prensa inglesa el engaño fue con la marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury.

El nuevo rechazo de Meghan Markle se suma a la ola de escándalos y humillaciones que vive en estos momentos la duquesa de Cambridge, ya que el último rumor apunta a que la supuesta amante del príncipe podría estar incluso, embarazada.

