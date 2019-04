Trump asegura que él es la única persona que controla la política migratoria

El discurso del presidente ante sus seguidores en Texas volvió a estar relacionado con cuestiones fronterizas e inmigración indocumentada

Cuando este miércoles los medios de comunicación desplazados a Texas le preguntaron al presidente Donald Trump sobre quién ocuparía la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) -después de la dimisión de Kirstjen Nielsen– su respuesta fue contundente: “Francamente, solo hay una persona llevando la política migratoria (…) ¿Saben quién es? Yo”.

Antes de salir hacia Texas, el presidente había asegurado que Stephen Miller -su asesor y una de las personas que provocó la salida de Nielsen- un chico excelente, una hermosa persona, un hombre brillante”.

Sin embargo, también según las palabras de Trump, “podría pasar” que Kevin McAleenan, actual secretario interino de DHS, continúe en el cargo de forma permanente. En todo caso, aseguró que “en este momento él (por McAleenan) es el indicado”. McAleenan es también comisionado del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Este miércoles Donald Trump estuvo en San Antonio, Texas para recaudar fondos para su campaña. El discurso ante sus seguidores volvió a estar relacionado con las cuestiones fronterizas y la inmigración indocumentada. El presidente amenazó a los inmigrantes con enviar a más militares a la frontera porque, según él, las personas que cruzan “están muriendo en los campos”, incluso -añadió- “mujeres embarazadas”.

A pesar de que Trump dijo este martes que no está pensando en retomar la política de separación de familias, algunos medios (como NBC y The New York Times) informaron de Trump ha estado eses solicitando que vuelva dicha medida bajo la denominada “opción binaria“, pese a estar prohibido por órdenes judiciales. Esta petición podría ser una de las causas que desembocaran en la renuncia de Nielsen.

Otro de los hechos que apuntan al empeño del presidente por controlar la política migratoria es la retirada de la candidatura de Ronald Vitiello para dirigir al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Una fuente anónima dijo este martes a la agencia AP que Trump estaba haciendo ajustes en DHS para poder implementar más rápido las políticas migratorias.