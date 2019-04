Cardi B: “Nunca hay suficiente dinero”

Una de las lecciones más valiosas que la rapera aprendió como stripper fue la importancia de valorar su trabajo

En vista del meteórico ascenso a la fama que ha protagonizado en el último par de años, no está de más escuchar a Cardi B cuando se anima a dar consejos sobre cómo alcanzar el éxito a nivel profesional o en el ámbito de las finanzas.

Eso es justo lo que acaba de hacer en su última entrevista y, aunque ella es la primera en reconocer que en el pasado ha mantenido relaciones sentimentales, a veces por puro interés, con hombres que tenían “un montón de dinero”, eso no implica que se haya sentido nunca cómoda viviendo a expensas de otros, ni siquiera cuando esas personas eran sus propios padres.

“No podría estar a gusto así, nunca. Antes solía pensar que mi madre era una paranoica, pero según te vas haciendo mayor empiezas a comprender de qué hablaba. Siempre he salido con tipos adinerados, pero yo no tenía ahorros. ¿Qué pasaría entonces si nos separábamos? No quiero tener que andar pidiéndole nada a nadie. Ese no es mi estilo“, ha asegurado en la conversación que ha mantenido con el periódico The New York Times, recordando las muchas ocasiones en que su progenitora le recordaba la importancia de ahorrar y que tiene muy presente ahora que ella misma se ha convertido en madre.

Una de las lecciones más valiosas que la rapera aprendió en su primera profesión, trabajando como stripper en distintos clubs neoyorquinos, fue la importancia de valorar su trabajo y exigir que los demás hicieran lo mismo.

“Cuando empecé a ganar cierta reputación, comencé a decirle a los demás: ‘Quiero que me des dinero. No se molesten en hablar conmigo a no ser que me estén lanzando billetes a un mismo tiempo‘. En consecuencia, cuando alguien me conocía, ya sabía lo que tenía que hacer: ‘Sé que te gusta el dinero, así que por favor déjame que te lo regale’. Solo tienes que saber pedirlo”, ha apuntado.

Noelia lo menea todo sin mesura y arde Instagram

Declaraciones de Gabriel Soto podrían complicar el caso de presunto homicidio de Pablo Lyle

Anastasia Kvitko maravilla Instagram con un revelador bikini, y las transparencias de su top blanco