El hombre que pasó un año hablando solo en Reddit (y que se convirtió en toda una sensación al admitirlo)

Un usuario de Reddit pasó un año preguntándose por qué nadie respondía a sus comentarios... hasta que descubrió que había sido "silenciado"

“Simplemente pensaba que era aburrido”.

El usuario de Reddit Andy Bowen generó una ola de simpatía por su franca valoración de su presencia en redes sociales.

Todos conocemos la sensación de creer que publicamos algo interesante o inteligente en internet, para después sentirnos un poco tontos cuando nadie parece darse cuenta.

Pero lo que diferencia a Bowen del resto de usuarios es que él siguió publicando y enfrentándose al silencio durante todo un año, para acabar descubriendo que, por error, había estado “en la sombra“–shadow banned– todo el tiempo.

En otras palabras, aunque Bowen, de 34 años, podía hacer publicaciones y comentarios en Reddit, nadie podía verlos.

Reddit Bowen (cuyo nombre de usuario en Reddit es Bufger) comentaba y contestaba publicaciones en Reddit… pero nadie podía verlo ni interactuar con él.

Un héroe en la red

Después de ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Reddit para contarle el problema, descubrir el error y publicar qué había pasado, Andy se convirtió en una celebridad en internet, consiguiendo la publicación con más “me gusta” en la red el miércoles.

Más de 123.000 personas han “recomendado” su publicación (la versión de “me gusta” de Reddit), y muchas máspagaron para que obtuviera recompensas especiales, que al redactar este texto tenían un valor aproximado de tres años y medio del servicio premium del sitio web.

“Fue un día muy extraño”, le dijo Andy a la BBC. “Me sentí increíble cuando alguien vio una de mis publicaciones”.

“No pensé que todo fuese a explotar así. Hice una búsqueda rápida y frenética en la mañana para ver si tenía que eliminar algo embarazoso”.

Bowen dijo que un moderador le explicó que había sido silenciado en un intento de detener los ataques en el sitio web.

“Bloquearon una dirección IP o una cuenta a la que pensaron que estaba vinculado. Me alegré mucho de que se aclarara”.

El usuario de Reddit dijo que no entendía por qué la gente no comentaba sus publicaciones y que le decepcionaba que los demás usuarios no las hubieran podido ver en ese momento.

Recuerda en particular una publicación en el foro sobre la diabetes, en el que otro usuario pedía ayuda y la suya había sido una de las dos únicas respuestas.

“Obviamente nunca vieron mi respuesta, y no sé, nunca se sabe lo que le está pasando a la persona detrás de eso.

“Me pregunto cómo habría cambiado mi contribución durante ese tiempo”.

Reddit Un usuario escribe: “Hola*, eso es brutal, te podemos ver.” Bown responde: “Me siento como Tom Hanks ahora mismo”.

“Valió la pena”

Bowen explicó que seguía publicando simplemente porque le gustaba contribuir a las discusiones, incluso aunque no recibiese ninguna respuesta ni “me gusta” a cambio.

“En lugar de solo sentarme y mirar las redes sociales, me gusta hacer algo un poco más activo e, irónicamente, interactivo”.

“Al final, tardé mucho en contactar al soporte de Reddit, y realmente lo resolvieron en seis horas“.

Al comparar su año de silencio social con su día de fama, Andy dijo que “valió la pena”.

“Fue un día muy divertido”, dijo. “He tenido muchas interacciones buenas con personas, muy buenas conversaciones sobre vidas reales”.

“Lo que no quiero hacer con esto es ganar dinero, así que me pondré en contacto con una organización benéfica para ver si puedo hacer algo con lo recolectado”.

“Voy a tratar de convertir esta extraña situación en algo real”.

