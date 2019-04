Latinos en Coachella: Javiera Mena hizo historia como la primera artista LGBT

"Soy la primera artista latina LGBT en Coachella, así que no es menor"

La chilena Javiera Mena actuó el sábado en Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, y subrayó en declaraciones a Efe su orgullo por ser la primera hispana de la comunidad LGBT que se presenta en este prestigioso festival.

“Creo que soy la primera artista latina LGBT (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales) que está aquí en Coachella, así que no es menor”, explicó tras bajarse del escenario.

“Llevo la bandera (del activismo LGBT) y es importante, como latina, decirlo, reivindicarlo, porque aún no es algo normal. Todavía a día de hoy, sobre todo en la Latinoamérica más profunda, es un tema para muchas jóvenes que todavía las cuestionan sus padres”, argumentó en referencia a una sociedad hispana en la que, dijo, aún pervive el “machismo”.

Mena llevó hoy su electropop a la edición más latina de Coachella, ya que en este festival, que se celebra en dos fines de semana consecutivos en el desierto californiano (del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril), figuran otros hispanos como J Balvin, Bad Bunny, Rosalía, Mon Laferte o Los Tucanes de Tijuana.

🔴 #AlertaCulto | Javiera Mena tras su debut en Coachella: “Para mí esto es un hito cien por ciento” https://t.co/6OgUhdJkfP pic.twitter.com/nWsizi2ML9 — CultoLT (@CultoLT) April 14, 2019

Haciendo gala de su faceta más hedonista en directo, Mena abordó hoy temas como “Otra era”, “La joya” o “Intuición”.

Con dos acompañantes más para una banda en la que ella se ocupó de teclados y voz, la cantante convirtió uno de los escenarios medianos de Coachella en una gran fiesta más propia de una madrugada que de las tres de la tarde, el horario de su actuación.

“Es como volver a presentarte por primera vez, como no estar siempre en ese lugar de confort de ‘estar en la noche y todos te conocen’. Creo que es un buen ejercicio, me gusta, me pone a prueba como artista. A pesar de que lleve diez o quince años de carrera, es como ‘aquí estoy yo, soy Javiera’, con humildad también, y eso la gente lo valora”, argumentó.

“Luz de piedra de luna”, “Espejo” y “Espada” fueron otras canciones que brindó hoy una Mena que acabó enfundada en una bandera chilena que le arrojaron desde el público.

Muy contenta y recuperándose todavía tras una actuación en la que no paró de lado a lado del escenario, la chilena reflexionó sobre la importancia de estar en eventos como Coachella, que son como un “símbolo”, y de ampliar público en mercados como el estadounidense.

“Es un punto estratégico y un festival donde están pasando las cosas, donde están, más allá de la cantidad de fans que tengas, las propuestas creativas interesantes”, dijo.

“Es entrar por la puerta ancha. A pesar de que he venido un par de veces a Los Ángeles, y ha resultado muy bien, para mí esto es un puntapié inicial, como dirían en el fútbol (…). No solo el show, que estuvo genial para mí, sino todas las conexiones que pueda hacer”, indicó.

Además aseguró que “cada día hay más apertura para la música en español”.

Y en este sentido, Mena, que se definió como “defensora de cantar en español”, afirmó que también los artistas alternativos se pueden beneficiar de los latinos que han entrado en las listas de éxitos.

“Creo que el fenómeno de Rosalía o el fenómeno de J Balvin, a los que estamos más en el ‘underground’, nos gotea (…). En cierta manera, nos cae a todos bien”, cerró.