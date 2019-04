Nueva York “se arma” para acabar con el plomo en apartamentos de NYCHA

De Blasio anunció inversión de $88 millones para inspeccionar 135 mil viviendas con detectores tecnólogicos y poner fin al envenenamiento con ese metal

Más de un año después de que se revelara que oficiales de NYCHA (Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York) habrían falsificado reportes de inspecciones de detección de plomo en apartamentos que esa agencia maneja, autoridades municipales anunciaron este lunes el inicio de una feroz ofensiva para erradicar el plomo de las unidades de vivienda pública de la Gran Manzana.

Así lo dio a conocer el alcalde, Bill De Blasio, tras explicar que la Ciudad invertirá $88 millones de dólares en un ambicioso programa, que tiene como meta inspeccionar 135,000 apartamentos de los 173,000 que hay en NYCHA, con equipos tecnológicos especializados para identificar cuáles tienen riesgo de plomo. Las inspecciones, con aparatos de rayos X fluorescentes comenzaron este lunes en Harlem River Houses.

“Hemos logrado ya reducir el número de niños expuestos al plomo en un 90%, pero nuestra meta es erradicar el problema completamente a cero y en este plan estamos poniendo toda nuestra energía para usar los recursos de manera más rápida y efectiva”, comentó el mandatario local, durante el anuncio, en el Williamsburg Community Center de Brooklyn. “Por primera vez en la historia, vamos a ir puerta a puerta a 135,000 apartamentos de NYCHA para erradicar la exposición al plomo (…) y si encontramos algo en apartamentos donde vivan niños menores de 6 años, vamos a actuar de manera inmediata. Vamos a hacer lo que sea necesario para erradicar el plomo por completo”.

De Blasio mencionó que el objetivo es realizar entre 5,000 a 7,000 inspecciones por mes y que para finales del próximo año todas las unidades de vivienda hayan sido revisadas para tomar acciones específicas.

La presidenta interina de NYCHA, Kathryn García, explicó que una vez se tenga todo el diagnóstico, se empezarán a planear mejor los planes de acción que tomarán unos 10 años hasta que ningún apartamento de vivienda pública de la Gran Manzana tenga plomo.

“Seguiremos acelerando las pruebas de plomo para garantizar que NYCHA esté libre y que nuestros residentes estén a salvo de los peligros que la base de plomo ocasiona en sus hogares”, dijo la funcionaria, explicando que solo se revisarán las viviendas construidas antes de 1978, pues a partir de esa fecha Nueva York eliminó el uso de plomo.

Las pruebas comenzaron este lunes en el complejo Harlem River Houses, y a partir de mayo se iniciarán trabajos de inspección en Williamsburg Houses, Bronx River Houses, Saint Nicholas Houses, Johnson Houses, Red Hook West Houses, Castle Hill Houses y Marble Hill Houses, entre otros.

El concejal de Brooklyn Antonio Reynoso se mostró complacido con el anuncio y destacó que el uso de la tecnología, que será proveído por nueve contratistas, hará más efectivo el trabajo de inspección.

“Necesitamos que el plomo en nuestra ciudad se reduzca a cero y junto a la gente de mi distrito estamos contentos al saber que ya existe un plan para que la erradicación del plomo sea una realidad”, dijo el joven político.

El asambleísta Félix Ortiz mencionó que Nueva York está atrasada en cuanto a hacer inspecciones de pintura en sus unidades de vivienda, y se mostró esperanzado en que el nuevo programa corrija los problemas de plomo que hay en NYCHA. “Nuestros residentes merecen tener viviendas y edificios dignos. Este es un paso en la dirección correcta en nuestro esfuerzo por garantizar viviendas de calidad”, dijo el político.

El concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración manifestó que estará muy atento al cumplimiento del plan.

“La única forma de garantizar que nadie en la vivienda pública viva con plomo es que la Ciudad movilice todos los recursos imaginables para probar su presencia”, dijo el político de Brooklyn. “Este anuncio es un avance y trabajaré con el alcalde para garantizar que las pruebas se realicen plenamente”.

El concejal Rafael Espinal fue más duro y se puso del lado de las familias que viven indignadas por la falta de acciones de tiempo atrás, y aunque manifestó que el programa es positivo, aseguró que para muchos neoyorquinos ya es demasiado tarde.

“Tenemos que romper el ciclo de abandono para nuestros residentes de viviendas públicas, especialmente cuando se trata de nuestros más vulnerables. Desafortunadamente, las discapacidades físicas y de desarrollo causadas por la pintura con plomo seguirán a muchos niños por el resto de sus vidas”, dijo Espinal. “No podemos deshacer los errores del pasado, pero nos incumbe a todos nosotros en el gobierno de la Ciudad asegurarnos de que nunca se repitan las fallas que resultaron en la actual crisis de salud pública.

La panameña Fulvia Vera, quien estuvo dentro del grupo de residentes de NYCHA invitados por el Alcalde para la conferencia de anuncio, se mostró dudosa de “las maravillas” del plan y lamentó no haber entendido nada, porque durante la conferencia no les prestaron servicios de traducción.

“A nosotros nos sentaron ahí, pero no entendimos nada de lo que decían porque solo hablaron en inglés, pero ahora que sabemos de que se trata el programa, yo no sé si va a funcionar porque ellos siempre dicen cosas y mandan cartas y al final no hacen nada”, dijo bastante escéptica, la panameña, residente en NYCHA. “Ojalá sirva de algo esta vez, pero yo llevo tiempo con problemas y nunca me resuelven nada”.

La guatemalteca Elvia Recino, quien vive en un apartamento de Williamsburg, tampoco se mostró muy convencida con el anuncio, además de asegurar que no entendió nada de lo que dijeron el Alcalde y sus funcionarios hasta que otras personas le explicaron.

“No me gustó que digan que solo van a tomar acciones con los apartamentos donde hay niños. Y nosotros los adultos mayores qué. Yo he llamado un montón de veces para que me vengan a revisar el plomo en el apartamento y nunca vienen y además hay un montón de daños que tampoco resuelven”, dijo la inquilina. “Ojalá que esta vez sea cierto, porque yo siento que aquí hay plomo y me siento enferma, no puedo respirar bien y hay una gripa que no se me quita nunca”, agregó.

Datos del nuevo programa contra el plomo