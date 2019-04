Tal para cual: Alfredo Adame respalda las acciones de Pablo Lyle y dice que él se ha bajado a patear gente también

El polémico actor dice que hará una cooperacha para ayudar con los gastos a su paisano

No podía ser de otra forma, Alfredo Adame apoya la actitud con la que reaccionó Pablo Lyle en el altercado con Juan Ricardo Hernández y por el que el hombre de 63 años murió días después en un hospital.

“De la misma forma hubiera reaccionado, totalmente”, dijo el actor mexicano que peleará próximamente con el “Cazafantasmas” Carlos Trejo.

Hay que recordar que Lyle enfrenta un proceso legal que podría llevarlo hasta 15 años a la prisión. Se le investiga por homicidio tras golpear en las calles de Miami al hombre de ascendencia cubana de 63 años.

“Yo me ha bajado muchas veces con gaseros, con taxistas, muchísimas veces… me he bajado a golpear gente que de repente te ofende, creen que porque eres artista ya se pueden meter contigo, pasaditos de listos, novios celosos, de todo me he bajado a patear”, dijo el polémico actor de Televisa.

No conforme con secundar su belicosa actitud, Adame piensa apoyar financieramente a Lyle.

“Yo lo voy a apoyar, estoy pensando en hablarle a otros artistas y por lo menos hacer una cooperacha. Abrir una cuenta para que solvente los gastos”, dijo. Trascendió que el actor mexicano no tiene los recursos para pagar una defensa privada.

#AlfredoAdame levanta ámpulas al afirmar que él hubiera reaccionado igual que @PabloLyle en el altercado que lo tiene en arraigo domiciliario en Miami

Sigue aquí nuestra transmisión. https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/9foqpTQf3P — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) April 15, 2019

Adame confirmó lo que había adelantado Gabriel Soto hace días, sobre que Lyle es un experto combatiente.

“Pablo practicó Mix Marcial Arts (Artes Marciales Mixtas) en Mazatlán hace tiempo, no me acuerdo si amateurs o profesionales, él sabe donde pegar, se bajó y le puso un golpe”, dijo.

El actor fue más allá y aseguró que Hernández no murió por el golpe de Lyle. “Se murió de la caída y de la desnucada”.

El actor que estuvo casado con Mary Paz Banquells, advirtió que es un experto cinta negra en Taekwondo y no escatimará en usar sus habilidades si así se lo requiere.