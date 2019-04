Destrozan a Raúl de Molina de ‘El Gordo y La Flaca’ en Instagram por opinión sobre caso de Pablo Lyle

Las cosas se pusieron color de hormiga en "El Gordo y La Flaca"

El público de “El Gordo y La Flaca” estalló en contra de Raúl de Molina después de que debatiera el caso de Pablo Lyle en el programa de Univision. Como bien saben, un hombre mayor murió después de un altercado con el actor mexicano y que ahora se encuentra en arresto domiciliario esperando un juicio.

Durante la emisión de espectáculos, “El Gordo” tomó la postura de defender al hoy occiso hombre.

“Yo no veo en ningún momento cuando este señor que se acerca al carro ha puesto en peligro de ninguna manera la vida de nadie de los que están en el carro. Yo no lo veo. Estoy analizando el video y no lo veo de ninguna manera”, dijo De Molina.

Raúl no cree que la vida de Lyle estuvo en peligro como para merecer el puñetazo que le dio al señor que se terminó muriendo.

“El hombre no entró en el carro de él, el hombre estaba parado fuera reclamándole. Es muy diferente Lili. Si alguien viene a pegarte tú le puedes dar un tiro porque el hombre trató de hacerte algo”, agregó.

Las críticas contra el conductor de Univision fueron fuertes en las publicaciones de Instagram.

“Mira Raúl, ¿tú estás hablando así porque el señor que desafortunadamente murió era cubano? Creo que tú no debes juzgar a Pablo. De ninguna manera estoy de acuerdo con la violencia pero el señor primero se portó violento”, escribió uno de los usuarios.

“Estoy de acuerdo con Lili en el caso de Pablo Lyle, es una desgracia para las dos familias”, otro fan agregó.

“Que falta de respeto de Raúl, llamar infeliz a una persona que mató Pablo. No sea falta de respeto, se le fue el avión a Raúl”, otro admirador del programa comentó.

“Gordo, el único culpable es el viejo atrevido así es que no lo defiendas sólo porque es cubano”, opinó otro usuario.

“Raúl, deberías quedarte callado sobre lo de Pablo. Vete a llorarle al viejo cubano a su tumba pero a Pablo no le eches más tierra, no la necesita”, un fan del actor escribió.

“Parece que toda la gordura que perdiste se te fue al cerebro. Te hace mal el no comer, vete a comer que es lo que haces mejor”, un usuario estalló en contra del presentador de Univision.