Inmigrantes neoyorquinos están desprotegidos por leyes de alquiler

Un informe destaca la urgencia de fortalecer y ampliar las protecciones a los inquilinos a través del estado de Nueva York

NUEVA YORK.- Más de dos millones de inmigrantes que residen en el estado de Nueva York, no tienen protección básica como inquilinos, en consecuencia, es más probable que sean víctimas de caseros abusivos que les incrementan con frecuencia la renta y ante la imposibilidad de pagar, viven en condiciones de hacinamiento.

El dato es una de las conclusiones del informe “Proteger los hogares de inmigrantes: La importancia de fortalecer y expandir la protección a los inquilinos para los inmigrantes neoyorquinos, revelado este miércoles por la organización Make the Road Nueva York (MRNY).

El estudio documenta profundamente el ámbito de la vivienda asequible y recoge el testimonio de muchos inmigrantes, quienes tienen grandes dificultades para acceder y obtener viviendas asequibles a través del estado de Nueva York. Los inmigrantes neoyorquinos presentados en el informe destacaron la importancia de expandir y fortalecer las leyes de protección a los inquilinos.

“Parece que solo los propietarios tienen derechos cuando se trata de viviendas. Como inquilino, ¿qué puedo hacer? No tengo ningún derecho. Es demasiado difícil encontrar otro lugar y demasiado caro, así que simplemente lo chupo y me quedo aquí”, dijo Teodora, una arrendataria de Westchester, que sufre de terribles condiciones de vivienda en un ático, y cuyo propietario se ha negado a abordar esas condiciones inseguras y sin embargo le ha aumentado la renta dos veces los últimos tres años, sin previo aviso.

Según el reporte, más de dos millones de inmigrantes no tienen protección básica como inquilinos, a pesar de que el 47 % de los apartamentos con alquiler regulado en la ciudad de Nueva York están ocupados por familias encabezadas por inmigrantes.

Berónica Cedeño, miembro de Make the Road New York e inquilina de Queens que está en riesgo de ser desplazada de su apartamento con renta estabilizada, denunció: “He vivido en este edificio durante décadas y nos frustra que intenten usar esta brecha para expulsarnos. ¿A dónde se supone que deben ir las familias como la mía cuando no podemos pagar las viviendas supuestamente asequibles disponibles en nuestra ciudad?

Tal como lo revelan los datos y testimonios de este informe, este patrón se mantiene no solo en la ciudad de Nueva York, sino en los suburbios y en el resto del estado. Los ingresos de los hogares encabezados por inmigrantes padecen el costo exagerado de la renta, lo cual es aún mayor en los suburbios.

“En todo el estado de Nueva York, cinco millones de inquilinos como yo no tienen ninguna protección. Para mi familia, esto significa que al final de mi actual contrato de arrendamiento de seis meses, mi arrendador puede desalojar a mi familia sin una buena justificación o aumentar mi alquiler de nuevo por la cantidad que elija”, aseveró Alexandra Sanjuan, una inquilina del condado de Suffolk, Long Island

Sanjuan, miembro de Make the Road New York, agregó que debido a que no tiene protecciones básicas, tendría que desalojar su apartamento y posiblemente abandonar su comunidad.

“La mayoría de los propietarios aquí quieren entre $ 2,800 y $ 3,000 por mes, un costo de alquiler que mi familia no puede pagar”, insistió Sanjuan.

De acuerdo con el estudio, los inmigrantes neoyorquinos también corren un riesgo particular debido a las amenazas que reciben de los caseros en las viviendas de renta regulada. Si bien los inmigrantes representan el 38% de la población de la ciudad de Nueva York, el 47% de todas las viviendas con renta regulada están ocupadas por hogares encabezados por inmigrantes. La explotación de los propietarios del llamado ‘bonificación de vacante’ y las lagunas legales en el sistema de alquiler estabilizado, deja a las familias inmigrantes en grave peligro.

Este informe destaca varias propuestas de políticas para fortalecer las leyes de alquiler y preservar la asequibilidad para las comunidades inmigrantes en todo el estado de Nueva York, especialmente para ampliar los derechos de los inquilinos a fin de cubrir todo el estado y terminar con el aumento de los alquileres y el hostigamiento de inquilinos debido a las lagunas legales en el sistema de estabilización de alquileres.

Recomendaciones del informe

El estudio de MRNY sugiere primero que Nueva York debe ampliar los derechos de los inquilinos para cubrir todo el estado y para lograrlo debe hacerlo a través de:

1.- Aprobar la legislación de desalojo por “buena causa” para llevar los derechos de los inquilinos a los inquilinos en edificios más pequeños y en comunidades de casas prefabricadas

2.- Eliminación de restricciones geográficas en la Ley de Protección de Emergencia para Inquilinos (ETPA); y

3.- Finalización del control de vacantes (S2591 / A1198).

En segundo lugar, Nueva York debe poner fin a las alzas en los alquileres y al acoso a los inquilinos generados por las lagunas legales en el sistema de renta estabilizada. Esta irregularidad se podría solucionar a través de:

Haciendo que las rentas preferenciales se mantengan mientras dure el alquiler (S2845 / A6285-18);

Eliminando el bono de vacante (S185 / A2351); y

Eliminación de aumentos permanentes en el alquiler causados ​​por importantes mejoras de capital y aumentos de apartamentos individuales.

Estadísticas sobre inmigrantes neoyorquinos

4.490.656 es el número de inmigrantes en el estado de Nueva York

22.7% es el porcentaje de inmigrantes entre la población del estado de Nueva York

3.080.515 es el número de inmigrantes en la ciudad de Nueva York

37.8% es el porcentaje de inmigrantes entre la población de la ciudad de Nueva York

40.9% es el porcentaje de hogares encabezados por inmigrantes en la Ciudad de Nueva York

Fuente: Oficina del Censo de EEUU