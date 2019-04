Esposa de Pablo Lyle publica emotivo mensaje sobre lo que les sucede

Ana Aruajo, esposa de Pablo Lyle, publicó un profundo mensaje de agradecimiento para todas las personas que se han tomado el tiempo de dedicarle palabras de aliento ante el sombrío panorama que viven.

“Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arregló. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero”, señala en principio la esposa del actor mexicano.

Cabe la pena recordar que Pablo Lyle se encuentra en arresto domiciliario luego de golpear a un hombre de 63 años, Juan Ricardo Hérnandez, quien días después moriría a consecuencia del puñetazo que le propinó el protagonista de la cinta ‘Mirreyes vs. Godínez’.

“En estos momentos difíciles solo quiero agradecerte, que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. Definitivamente cuando das amor es amor lo que recibes”, explicó la health coach, quien es madre de dos hijos junto a Lyle.

Por último, Ana Araujo volvió a agradecer a sus seguidores el apoyo que le han profesado a ella y a su esposo.

“Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: GRACIAS”, finalizó .

Abogado de Pablo Lyle asegura que la fiscalía acusará al actor de culpable

Fernanda Castillo ve una dura lección en el caso de Pablo Lyle