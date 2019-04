¿Reciclas bien? Comprueba que no caes en los 5 errores típicos de quien recicla

Reciclamos, pero si cometemos estos 5 errores, no sirve para mucho

Muchos piensan que porque están reciclando están ayudando al planeta. ¿Pero alguna vez se han detenido a pensar que quizá estén reciclando mal? La realidad es que más de un tercio de lo que las personas intentan reciclar en Estados Unidos no se puede reciclar. Ahora que se celebra el Día de la Tierra es un buen momento para aclarar cómo reciclar correctamente.

Aquí hay cinco maneras (de muchas) de cómo la gente recicla incorrectamente, según la compañía de reciclaje y recolección de residuos Republic Services:

1. ¿Reciclar bolsas de plástico? ¡NO!

Contrariamente a la creencia popular, las bolsas de plástico o plástico delgado como de empaque no son artículos reciclables. Es mejor que re-use las bolsas plásticas de supermercado. Cuando esté listo para desecharlas, colóquelas en la basura o devuélvalas al supermercado. Aún mejor, compre bolsas que puedan ser reusadas. Finalmente, no empaque o embolse sus materiales reciclables. Antes de ponerlos en el contenedor de reciclaje, saque los materiales y colóquelos sin la bolsa.

2. La caja de pizza -con grasa- no se recicla

¿Se puede reciclar una caja de pizza? Depende. Lo más probable es que la parte inferior de la caja esté lleno de grasa, lo que la hace demasiado contaminada para ser reciclada. ¿La solución? Cortar la caja en partes. Si la parte superior de la caja de pizza está limpia y seca, es reciclable. La parte inferior de la caja con la grasa de pizza y los restos de comida puede ir directamente a la basura.

3. Ropa, juguetes, libros… reusar antes de reciclar

Si su reciente decisión de organizar y sacar objetos de su hogar que no necesita lo ha llevado a llenar bolsas de cosas que aún están buenas y reusables, opte por dejarlas en un contenedor de re-uso que a menudo se encuentran en centros comerciales, estacionamientos escolares, o llévelo a su tienda Goodwill local. Las compañías de reciclaje no tienen los recursos para dirigir artículos no reciclables como ropa, juguetes o libros al lugar adecuado. ¿No está seguro si un artículo es reciclable o debe ser donado? Visite recyclingsimplified.com o vea este video en español para saberlo. Para saber dónde puede donar artículos reusables en su area visite Earth911.

4. Si no está limpio y seco, no se recicla

Muchos materiales que están perfectamente buenos para reciclar -como el cartón- pueden arruinarse cuando entran en contacto con otros elementos que están mojados o sucios. ¡Una sola botella de salsa de tomate que aún tiene residuos en la botella puede contaminar un camión completo de artículos que de otra manera podrían ser reciclados! Una manera fácil de asegurar que sus materiales reciclables no terminen en un basurero:

· Vacíe el contenido (alimento o líquido) del envase.

· Limpie con un enjuague rápido usando solo un poco de agua para que el envase esté libre de alimentos u otros residuos.

· Seque cualquier líquido restante.

5. En el jardín: compost, sí; reciclaje, no.

Ahora que la primavera está aquí, los recortes de jardín pueden estar acumulándose en su patio. Los residuos de jardín (flores, ramas de árboles, recortes verdes y tierra) y los árboles de Navidad no pertenecen al contenedor de reciclaje. Las opciones de compostaje para los recortes de árboles y otros desechos del jardín se ofrecen en cada comunidad, pero no a través de su contenedor de reciclaje.