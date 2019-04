Una “santa” en defensa de los rizos

Ona Díaz-Santin usa sus tijeras y su salón de belleza en defensa del cabello natural

La historia de Ona Díaz-Santin y su cabello rizado comenzó de manera similar a la de muchas otras latinas: solía ir al salón de belleza para alisárselo. Lo que si es muy diferente es que ahora la estilista no sólo se siente orgullosa de sus crespos, sino que ayuda diariamente a muchas otras mujeres para que los luzcan felices.

“Nadie sabía que tenía el pelo rizo, porque siempre me lo estiraba. Era más fácil”, confiesa la dominicana nacida en Queens, quien creció jugando en las peluquerías que su madre tenía en diferentes vecindarios de Nueva York.

Pero el día de su fiesta de graduación de bachillerato ocurrió algo que cambiaría sus hábitos y la forma de ver su cabello.

“Se me dañó el secador y era tarde. Estaban todos esperándome y llegué con el cabello mojado, con gel, y a medida que pasaban las horas me fue creciendo”, recuerda. “”Todo el mundo me preguntaba si me había hecho la permanente antes de la graduación’, ‘me encanta’, decían, ‘es increíble'”.

Esas opiniones ayudaron a que Ona empezara una nueva relación con sus rizos, los cuales años más tarde le ganarían el título de “La Santa del Cabello (The Hair Saint).

Siguiendo los pasos de su madre, y ya con lo aprendido junto a ella, Díaz- Santín fue a la escuela de cosmetología, pero el haberse lastimado un hombro jugando fútbol, la obligó a dejar un poco al lado el uso del secador, en ella y en sus clientas, y se fue educando más sobre las tendencias y “el movimiento” de llevar el cabello natural.

“Y debe ser así. Debemos entender que somos bellas, que no todas tenemos que vernos iguales”, señala. “A través de mi trabajo he aprendido que judías, afromericanas, latinas, asiáticas, todas tienen la misma historia en cuanto a la necesidad de ser aceptadas”.

Una ‘santa’ con tijeras

La estilista de 40 años y madre de tres hijos, una niña de 6, una de 17 y un joven de 19 años, confiesa que la peluquería es para ella la mejor manera de ayudar a las personas.

“Cuando alguien se sienta en mi silla y están tristes o preocupados, yo lo siento. Ese instinto, que se lo debo a Dios, me ha ayudado en mi carrera”, dice.

Ona es actualmente la propietaria y directora creativa del 5 Salon & Spa (http://www.5salonspa.com), ubicado en Fort Lee, Nueva Jersey, desde donde atiende a su amplia cartera de clientes, muchos quienes han escuchado de la reputación que tiene como experta en cortar, teñir y peinar rizos.

Ha revivido los crespos de numerosas celebridades y se ha hecho popular dentro del creciente grupo de influenciadoras y blogueras dedicadas a promover el movimiento de “curly hair”, como Massy Arias, Franchelli Rodriguez (Chellis Rizos), Carolina Contreras (Miss Rizos) y Ada Rojas (All Things Ada).

Su apodo, “The Hair Saint” se lo dio un cliente a quien le revivió el cabello durante un corte y estilismo, quien no dudó en exclamar “eres una santa del cabello”, luego de ver los resultados. “El empezó a llamarme así y lo puso en las redes sociales”, y luego ella comenzó a usarlo también. Además muchas de sus clientas leales aseguran que Ona no solo cura sus cabellos “sino que también les proporciona una experiencia calmante sin igual”.

Educadora para Wella, compañía con la que da decenas de talleres al año para capacitar y educar a otros estilistas, asegura que su papel como maestra lo ejerce también con cada una de las personas a las que atiende.

“Les doy las herramientas necesarias para que se cuiden el pelo, para que eduquen a sus hijas”, asegura. “Tenemos que romper el ciclo que hay, especialmente dentro de la cultura dominicana, con respecto al cabello natural”.

Ona celebra ser parte del cambio que está ocurriendo y asegura ver una gran diferencia entre cuando ella comenzó y la actualidad.

“Durante los últimos tres años ha sido muy notable, las personas están más al tanto, los padres de niños biraciales se están educando. No es algo en tendencia, los rizos están aquí para quedarse”.

Sus consejos

