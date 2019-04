Jugadores del Toluca padecieron el ‘Método La Volpe’ para batir al América

"Quizás me pasé un poco y después le pedí disculpas a los jugadores" dijo el polémico timonel argentino

TOLUCA, México – Ricardo La Volpe reveló que al medio tiempo del partido contra América habló fuerte con sus jugadores para que reaccionaran.

Tan duras fueron las palabras del “Bigotón” que después tuvo que disculparse, aunque eso ayudó a que Toluca despertara para terminar venciendo a las Águilas.

“Se habló en el entretiempo, fuerte, quizás me pasé un poco y después le pedí disculpas a los jugadores, pero había que sacarlos, como que estábamos dormidos. Al haber hecho el gol tan rápidamente, el equipo enseguida entendió algo que no me gusta, que es regalarle iniciativa al rival”, explicó.

“Nos tirábamos atrás, no apretábamos, y con jugadores con alta calidad como la tienen ellos, eso no va, y no va con mi pensamiento“.

La Volpe destacó el empuje de sus futbolistas y consideró que jugaron como si se tratara de una Final.

“Fue un partido muy disputado, muy difícil, sin ninguna duda, de varias situaciones también para ambos equipos, más de los goles que se hicieron. Pero bueno, hoy los jugadores entendieron de que era una Final”, comentó.

“Si queríamos seguir en el campeonato, con una expectativa a futuro, hoy era ganar o ganar, no había de otra, contra un rival que tiene jugadores de alta calidad, sin ninguna duda”.