El tema inédito de Justin Bieber y su show sorpresa junto Ariana Grande en Coachella

Parece que el tiempo del canadiense alejado de la música ha llegado a su fin

Hace un tiempo Justin Bieber anunciaba, a través de su cuenta de Instagram, que se retiraba de la música por un tiempo para centrarse en su salud. Pero parece que ese tiempo lejos de la música ha llegado a su fin. Recientemente, el cantante participó de la canción ambientalista “Earth” del rapero Lil Dick junto a otras estrellas como Ariana Grande, Halsey, Sia, Shawn Mendes, Snoop Dog y Myles Cyrus, entre otros.

Ahora se filtró una canción inédita del canadiense junto a su amigo el australiano Cody Simpson. Esta colaboración no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas oficiales de los dos cantantes. El tema se filtró en una historia que publicó Bieber en su Instagram. El nombre de la canción es “Stay Together“. Lo que no sabe si es un material nuevo para un próximo álbum, o pertenece a la colaboración conjunta que iniciaron hace cinco años.

Justin vía Instagram Stories "La canción se llama Stay Together, pero no se encuentra en ninguna plataforma oficial de Cody Simpson o Justin Bieber" pic.twitter.com/BpgNbcHpE6 — Justin DREW Bieber (@JustinDrewColom) April 20, 2019

El retiro quedó en suspenso el fin de semana, cuando participó como invitado sorpresa en el concierto de Ariana Grande durante la última edición del festival Coachella. Hace dos años que Bieber no actuaba en vivo. El cantante volvió cantar su hit “Sorry”, acompañado por Ariana frente al delirio de sus fans. Al final, después de agradecer, anunció que se viene un nuevo álbum.