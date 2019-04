México “invita” a Honduras a proteger mejor a sus niños

Autoridades de México piden la ayuda del gobierno de Honduras para disminuir la migración de niños

MEXICO.- El gobierno de México lamentó que en la detención de 367 indocumentados en días pasados, principalmente hondureños, se hubieran visto involucrados niños pequeños porque viajan con sus padres: actualmente los menores de edad representan uno de cada tres inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos vía México.

“La decisión de movilizar a niños es una decisión que se construye, en el caso particular del flujo mayor, en Honduras y desde Honduras. El Estado hondureño, la sociedad hondureña, debiera tener, y es una invitación, debiera tener una actitud de mayor protección”, advirtió Tonatiuh Gillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración, en una conferencia de prensa.

“Finalmente todas estas personas y sobre todo los niños, que es lo que reitero, me preocupa más, terminan en escenarios que nadie de nosotros queremos ver. Ese es el balance”.

De acuerdo con el estudio Niñez y Migración en Centro y Norte América: causas, políticas y desafíos, de la Organización de las Naciones Unidas, el 65% los niños y los adolescentes hondureños emigraron porque sufrieron múltiples formas de violencia en su país .

Honduras tiene la tasa de asesinatos más alta de las zonas sin guerras del mundo, con 79 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sólo en 2015 los asesinatos se cobraron la vida de 187 de cada 100,000 residentes de San Pedro Sula, la capital mundial en término de asesinatos.

Para Juan Martín Perez, director de la Red por los derechos de la Infancia, si bien los países de origen tienen responsabilidad, una vez que entran en México, es deber del Estado brindarles protección.

“En Honduras la realidad es brutal: el 40% de los niños no van a la escuela por un tema grotesco: no hay escuelas. La infraestructura no alcanza para cubrir a la población y, por otro lado, no se han controlado la violencia durante muchos años, pero la declaración de Cartagena firmada por México dice desde 1994 que cuando hay desplazamientos masivos se les tiene que recibir como refugiados y particularmente a los niños”.