Christian Nodal presume su amor por la hija de un “Travieso” exfutbolista

El cantante de moda vive un feliz romance con su novia María Fernanda pero ¿quién es en realidad?

Christian Nodal, uno de los cantantes de moda más populares, vive en pleno romance con su novia María Fernanda, que por sí sola podría pasar desapercibida, pero en realidad es la hija de un famoso exfutbolista mexicano.

Se trata de Daniel “Travieso” Guzmán, quien en su etapa como futbolista militó en equipos como U. de G., Atlante, Chivas, Santos Laguna, Puebla y Pachuca, entre otros.

María Fernanda publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram donde sale abrazada con el intérprete de éxitos musicales como “Adiós amor” y “Me dejé llevar”.

“With you, I’m my most beautiful self” (“Contigo, soy mi se más bello”), publicó la enamorada chica junto con la imagen en la red social.

Nodal le respondió a la hija del “Trevieso” Guzmán con unos emojis con corazoncitos, que reflejan el amor que se tiene la joven pareja, incluso ambos reciben felicitaciones de sus familias.

Daniel Guzmán también ha sido entrenador de varios equipos de la Liga MX y en su etapa como técnico conquistó el título de liga en 2008 con el Santos Laguna.