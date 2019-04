“Estrella de TV” se niega a visitar a su esposo a punto de la deportación. Giudice espera en cárcel de ICE

Su esposa, quien ya habla de divorcio, no ha tenido tiempo por las filmaciones de su show de TV

Joe Giudice la “estrella de TV” que está luchando contra su deportación sufre la ausencia de su familia en estos duros momentos.

Giudice, quien vivió toda su vida con “Green Card” en EEUU pasó casi tras años en una prisión federal por fraude de bancarrota, lo cual lo pusó en los ojos de ICE. Así comenzó la pesadilla que dio inicio a su proceso de deportación.

El 14 de marzo, Joe entró en custodia de ICE en un centro de detención en Pensilvania mientras espera su deportación a su Italia natal .

Joe y su esposa Teresa llevan casados desde 1999 y se hicieron famosos por el programa “Las amas de casa reales de Nueva Jersey”. La parajea tiene cuatro hijas todas menores de edad.

Aunque Teresa Giudice y sus cuatro hijas lo han apoyado durante su tiempo en prisión y han prometido luchar contra su inminente orden de deportación, no lo han visitado desde que llegó a la cárcel de ICE ni cuando le negaron la apelación de su orden de deportación el pasado 11 de abril.

Una fuente cercana a la estrella del reality The Real Housewives of New Jersey dijo a E! News que Teresa no ha ido a visitarlo a la cárcel porque “su calendario de filmación ha sido bastante agitado, y porque las instalaciones de ICE donde se encuentra detenido están a varias horas de distancia”.

Sin embargo otra fuente cercana a la familia añadió a la red de noticias del espectáculo que “la familia no ha visitado a Joe porque es un lugar horriblemente aterrador donde Joe vive en condiciones de inmundicia”. “Las instalaciones están a varias horas de su hogar y Teresa ha tratado de mantener un perfil muy bajo cuando se trata de Joe en la solicitud de sus abogados de inmigración”.

Por ahora Joe y su abogado presentaron el último recurso de apelación contra la orden de deportación del 10 de noviembre de 2018.

Por su parte Teresa habló largamente sobre su esposo en la reunión de Real Housewives of New Jersey y dijo no querer tener una relación de larga distancia, explicando que si Joe es deportado de regreso a Italia, ella solicitará el divorcio, reportó The Inquisitr.