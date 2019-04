El Diario galardona a latinas exitosas

La edición 24 de Mujeres Destacadas se realiza en un momento en que el movimiento femenino cobra fuerza

Nueva York.- El Diario renovó este viernes uno de sus compromisos con la comunidad latina: realzar la labor de quienes están contribuyendo con su aporte a mejorar nuestra sociedad. Esta vez 21 hispanas que van dejando su huella en diferentes campos fueron las galardonadas en la edición número 24 de “Mujeres Destacadas”.

“Hoy celebramos a las visionarias, soñadoras, educadoras, dueñas de negocios que han hecho una verdadera diferencia en nuestra comunidad al mostrar fortaleza y determinación”, dijo Javier Casas, CFO de Impremedia -la compañia propietaria de El Diario, durante su intervención en el Harvard Club de Manhattan.

Entre tanto, la editora ejecutiva del rotativo, Carmen Villavicencio, destacó la relevancia del premio “Mujeres Destacadas” por el momento histórico que atraviesa el movimiento femenino. “Hemos visto un despertar en la lucha contra la violencia de género, equidad laboral, justicia social, mayor participación política, entre otros asuntos, en los que antes la mujer tenía poca o nula visibilidad”.

Agregó que falta mucho por hacer y que El Diario -el medio más antiguo en español de Estados Unidos– continuará siendo un aliado de todos los hispanos a la hora de “presionar por políticas e iniciativas que saquen adelante a nuestra comunidad”.

Como invitada especial estuvo presente la asambleísta Catalina Cruz, una ex-dreamer con una visión progresista en Albany que impulsa legislaciones a favor de los latinos y los inmigrantes.

La asambleísta indicó que “la mujer latina debería estar en capacidad de hacer lo que se proponga”. Destacó que en el marco de su labor como asambleísta quiere dejar un legado de abrir más puertas para que la mujer avance. Animó a las latinas destacadas a ser mentoras de otras mujeres que buscan abrirse espacios.

Sobre su labor ya como funcionaria electa destacó la lucha por las licencias de conducir para todos los inmigrantes y convertir a Nueva York en un estado santuario.

Karina Sosa, represetante de Goya Foods, expresó la satisfacción de la empresa de parte de una celebración que reconoce el aporte de las mujeres latinas. “Son las guerreras que a diario toman las decisiones”. Destacó que la mujer Latina es la que encuentra un balance entre tener que cuidar a sus familias y desarrollarse a nivel personal. “Son las que hacen la diferencia”.

La maestra de ceremonia de ‘Mujeres Destacadas” fue Yisel Tejeda periodista y presentadora de noticias en Univision 41, una joven de origen dominicano ganadora de dos premios Emmys.

La joven Camila Batista recibió la beca de “Señoritas del Futuro”, entregada por ConEdison, que se otorga en el marco de este evento para apoyar la educación de las jóvenes.

Homenajeadas

Las ‘Mujeres Destacadas’ de El Diario 2019 son: Quenia Abreu, Karen Caraballo, Grace Bastidas, Sarah Farzam, Edilis González, Omayra Pérez-Jiménez, Jamie Harper, Linda Machuca Moscoso, Judy Matthew, Denise Núñez, Catherine Mercedes, Yvette Peña, Annie Rodríguez, Jennie Santiago, Lorelei Salas, Anna María Tejada, Modesta Toribio, Adriana Vargas, Wendy Vargas, Fabiola Velarde y Alexandra Zatarain.

