Músico Moby asegura que frotó a Trump con sus genitales

"Estaba muy borracho y drogado"

Una borrachera de aquellas.

El músico Moby asegura en su último libro que “cepilló” sus genitales sobre una chaqueta de Donald Trump durante un evento nocturno en Nueva York.

La leyenda de la música dance escribió que el hecho ocurrió en una fiesta en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre. Moby dice que estaba muy borracho cuando dos de sus amigos le sugirieron hacer eso al futuro presidente.

“Tomé un trago de vodka para prepararme, me saqué el pene flácido de los pantalones y pasé casualmente por delante de Trump, tratando de rozar el borde de su chaqueta con mi pene.Por suerte, él no lo notó, incluso se contrajo”, escribió Moby en su memoria Then It Fell Apart

El artista confesó que igual tiene poca memoria del hecho.

“Estaba muy borracho y drogado todo el tiempo así que no estoy en un 100% seguro que haya ocurrido”, escribió Moby.

El artista confesó que la presidencia de Trump fue una sorpresa.

“Todavía estoy perplejo por el hecho de que los estadounidenses eligieron como presidente a un estafador tonto cuya única fama es que una vez fue el anfitrión de un programa de televisión mediocre”, dijo Moby.