Predicciones de los signos del zodiaco para este lunes 29 de abril

Virgo, los astros han hablado para ti: Tú no eres cobarde. Avanza siempre hacía adelante

Hay muchos planeando hacerte daño, ya lo sabes, pero no repares en ellos. Ignóralos porque no podrán contigo. Quieren tu atención, pero tu serás más fuerte sí no les prestas ni tiempo ni oídos. Tú sabes quienes son. Avanza y déjalos atrás.

Estás haciendo algo nuevo y no te sientes muy seguro, pero ojo, eres buen observador, encuentra un modelo a seguir, alguien que te inspire y del que puedas aprender. Ánimos, tú puedes.

Es momento de tranquilizarse, estar solo y no intimar con desconocidos. Por ahora tu cabeza y tu corazón no están conectados y sí no te cuidas podrías terminar en una relación que no está destinada a ser. No te encapriches y cálmate, es momento de estar sola por un tiempo.

Sí tienes buenas ideas, compártelas aunque no las aprueben. Al menos que vean que eres pro-positivo. No cambies, ni te calles. Tienes buenas ideas aunque no todas puedan llevarse a cabo, pero el tiempo llegará.

Eres muy bueno en lo que haces y los demás lo saben. Valórate y recuerda, la competencia es contigo mismo, no con el resto.

Tú no eres cobarde. Avanza siempre hacía adelante.

Lo que ahora podría ser un final, es solo parte de lo que significará un nuevo inicio. Vamos, arriba esos ánimos una nueva aventura está por empezar.

Por ahora lo mejor es no hacer planes. Vive el momento y actúa sobre la marcha.

Contrólate y no tomes decisiones en momentos vulnerables de enojo o tristeza. Respira, tranquilízate y después actúas.

En tu camino al éxito, disfruta. Sino nada tendrá verdadero valor y cualquier logro será efímero.

Ojo, eres inteligente y por eso debes entender que hay compañeros que serán aliados, no desprecies a nadie, concentrate en quién es quién y saca provecho de eso.

No te rindas, un no ahora es la oportunidad de un sí mañana. Tú puedes.

Por: Kirón

Todo por dinero: Estalla nuevo escándalo entre Julián Gil y Marjorie De Sousa

Carolina Sandoval baila sin faja en traje de baño, pero sus fans la rechazan, la tachan de ridícula y más

Yanet García no necesita sacarse toda la ropa para seducir, y hoy lo dejó muy claro