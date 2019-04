Redada de ‘La Migra’ en Georgia sorprende a hispanos de madrugada en sus casas

Los oficiales tenían una lista con nombres pero detuvieron a todas las personas indocumentadas que encontraron

Agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevaron en la madrugada de este lunes a una cantidad indeterminada de indocumentados residentes en la ciudad costera de Savannah, Georgia.

‘La Migra’, según informaron en redes organizaciones de la localidad, se presentó en una zona de Guardian City en la que hay varios complejos de casas móviles . Fue en algunos de esos complejos donde los agentes federales detuvieron a varios vecinos y se los llevaron a un lugar todavía desconocido.

La organización Apoyo Latino SC NC GA fue la primera en informar a la comunidad sobre la redada. En su página de Facebook, la asociación describió el vehículo (Durango, Ford Fussion, Ford 150 – totalmente polarizado) y recomendó no salir de casa y no abrir la puerta si los agentes no mostraban la orden de arresto.

La notificación, que la compartieron 50 usuarios en las dos primeras horas, hablaba de una supuesta lista en la que figuraban los nombres de las personas que ‘La Migra’ debía arrestar. Sin embargo, tal y como advertía la propia publicación, los agentes también estaban deteniendo a las personas indocumentadas que encontraran en su camino.

Más tarde la misma organización publicó que uno de los detenidos había sido trasladado al condado de Bullock para revisar su situación migratoria.

En las horas que siguieron a las detenciones, Apoyo Latino compartió con la comunidad consejos sobre los derechos de los inmigrantes y sobre qué hacer en casos de redada.