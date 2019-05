A Anuel AA le llueven las críticas por ostentar el valor de sus joyas

"Ojalá Daddy Yankee te diera clases de humildad, la mier... la tienes en el cerebro"

Junto a su carrera, la controversia parece ser uno de los mayores éxitos de Anuel AA… Luego de intentar aclarar que no le habían robado sus joyas en Chile, mostrándoles y contando el valor de las mismas, al cantante le llueven las críticas.

“¿A quién le robaron? 200 mil en el Richard Miller, 200 mil en el Richard Mille, 187 mil en el Rolex ¡diamantes de fábrica!… Ven pa’aca 12 mil en los dientes, 2 kilos en el cuello ¿a quién le robaron?…”, así comienza el video que subió Anuel AA a su cuenta de Instagram en donde hace un paseitos por algunas de sus joyas para desmentir el robo.

Y aunque él mismo se adelanta escribiendo, “Ahora no me digan que yo no soy humilde”… Las críticas comenzaron a lloverle en los comentarios del video y diciéndole de todo.

Aquí algunos de ellos:

jacquelinteves Es una pena que tengas que exponer todo lo que tienes cuando hay muchos niños en el mundo muriéndose de habmbre y tu luciendo todo eso en vez de invertir tu dinero en vanidades que a las largas no te sirven de nada ayuda a tu progimo 😠😠😠

alejandroquintana__ Ojala daddy yankee te diera clases de humildad, la mierda la tienes en el cerebro

fernanyisp Que ridulo este hombre 🙈 tiene 4 cucarachas jugando domino en su cabeza

lilianadealba33 Ven la importancia de tomar ácido fólico en el embarazo. 🙄🙄🙄🙄

jenny_06g Ave María !! Si que la clase no la compra el dinero , invierte algo en clases de cultura para que aprendas modales y de paso averigua si tú plata te puede comprar un cerebro que te hace falta urgente !!

tomvs.ignvci0 Tú cualvicie brilla mas que todas esas cadenas juntas🤣

heidiacevedo2710 Oye es en serio?😱 lo que no puedo creer es que exista tanta corrientada en el mundo.. de verdad a quien crees impresionar. Como dirían en México eres un naco😂 postea lo que tienes para que lo vean. más bien agradece a los idiotas que escuchan tu música y van a tus conciertos porque por ellos tienes las porquerías que tienes porque por mi te morirías de hambre 😢

salgadoandres94 Siempre lo voy a decir es un payaso. Puedes tener los millones que quieras pero eres una persona arrogante y payasa dona toda esa plata, crea una fundación. 💩

chumeka31 Cómo deseo que Dios haga su obra. Hombre para hablar feo. Ni estando en la cárcel le hizo bien. Desde que Karol g se hizo de novia de él. Murió mi amor x ella con su música. También se volvió una porquería con sus letras vulgares como si hicieran dama con eso

bebyeddy Ni britney spears que es una estrella mundial, millonaria, mucho más que tu. Ni Madonna ni cualquier artista de verdad importante hace este tipo de shows… Quien volvió a este naco famoso? Omfg

carito84_cb Dime de que presumes y te diré de qué careces… Patético! 🤦🏻‍♀️

Estos son algunos de los casi 40 mil mensajes de un video que ya tiene más de 5 millones de visitas, el deseo de cualquier cantautor para su clip musical en YouTube.

Recordemos que, supuestamente, Anuel AA y Karol G habían sido víctimas de un robo en Chile, donde dieron un concierto que fue Sold Out. Sin embargo, horas después el cantante salió a desmentirlo con este famoso video de que despertó la controversia.

MIRA AQUÍ EL VIDEO: