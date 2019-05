Alertan que en tres años serán 5,000 más los desamparados en NYC

Un reporte da mala calificación al Alcalde y al Gobernador por fracasar en sus políticas para resolver esta crisis

La población de desamparados viviendo en refugios en la ciudad de Nueva York alcanzó la cifra récord de casi 64,000 personas en enero de este año, y las proyecciones indican que la situación empeorará con un aumento de 5,000 ‘homeless’ más en los próximos tres años.

Así lo alertó este miércoles la Coalición de Desamparados, con la publicación de su reporte anual que demuestra que la crisis de las personas sin hogar en la Gran Manzana sigue empeorando, y en el cual se critican las políticas tomadas por la Ciudad y el Estado que, según aseguran, no han logrado frenar el aumento de desamparados.

En el reporte titulado State of the Homeless 2019 se otorga una mala calificación al alcalde Bill de Blasio y al gobernador Andrew Cuomo por no lograr, entre otras cosas, el que más neoyorquinos puedan obtener una vivienda asequible, apartándolos de la condición de ‘sin techo’, incluyendo muchas familias con niños.

Giselle Routhier, directora de política de la coalición, indicó que la crisis de la falta de vivienda en la ciudad de Nueva York “no mejorará hasta que el Alcalde use todas las herramientas a su disposición”. Entre las ideas que mencionó, incluyó “la construcción de al menos 24,000 unidades asequibles subsidiadas y reservar 6,000 unidades exclusivamente para las personas sin hogar”.

Datos del reporte indican que hasta enero se habían registrado al menos 18,212 adultos usando los albergues, lo que representa un aumento de 150% desde el 2009.

Y los pronósticos son poco alentadores, ya que el reporte asegura que para el 2022 la ciudad verá un aumento en 5,000 desamparados en los albergues, en contraste a la proyección que hizo en el 2017 el Alcalde cuando presentó el plan de ‘Turning the Tide on Homelessness’, en el cual indicó que habría una disminución en el censo de refugios de unas 2,500 personas para 2022.

Ante esta realidad, la coalición recomienda a la Administración De Blasio aumentar la capacidad de refugio de la ciudad para mantener las tasas de vacantes por encima del 3% para cada segmento de la población desamparada. La organización sin fines de lucro también pidió al Gobernador que revierta los recortes estatales al programa de albergues para personas sin hogar de la ciudad.

Un portavoz de la Alcaldía le indicó a amNY que se estaban tomando varias medidas para frenar el crecimiento de la población sin hogar al proporcionar asistencia para la vivienda, crear nuevas unidades de vivienda asequible y abrir 43 nuevos refugios en los cinco condados.

“Más de 109,000 neoyorquinos (desde 2014) han recibido asistencia de realojamiento para mudarse o evitar un refugio y hemos financiado más de 10,200 hogares para neoyorquinos sin hogar”, dijo en un comunicado.

Datos del reporte: