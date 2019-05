Propuesta revolucionaria en el Congreso para ayudar a inmigrantes y contra ICE

La propuesta beneficiaría a miles de inmigrantes

Congresistas demócratas liderados por el aspirante presidencial Cory Booker han presentado una propuesta de ley para reformar el sistema por el que se decide qué inmigrantes indocumentados pueden salir en libertad bajo fianza y cuáles deben permanecer encerrados en centros de detención federales.

Además, por otro lado, los demócratas pretenden usar una propuesta de ley sobre veteranos militares para bloquear la construcción del muro en la frontera. Y la Casa Blanca va a pedir 4,500 millones para levantar esta barrera, lo que augura un nuevo pulso político.

El fiscal general, William Barr, anunció la semana pasada una orden para que todos los indocumentados detenidos por las autoridades quedaran bajo custodia, sin posibilidad de libertad bajo fianza, a menos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) se lo permitiera explícitamente. La orden, que debería entrar en vigor en 90 días, ha sido contestada ante la justicia por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Así, aunque ICE está en la actualidad obligada a liberar a familias y menores indocumentados en cuestión de horas o días, los adultos que llegan solos al país podrían pasar semanas si no meses o años detenidos.

Entrarían en juego en cualquier caso tres variables: el colapso de las cortes migratorias, con más de un millón de casos pendientes, lo que retrasa las vistas durante años; la limitación en el número de camas disponibles para custodiar a indocumentados (entre 40,000 y 50,000); y la negativa de la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, de ampliar el presupuesto de ICE.

La nueva propuesta presentada por los demócratas pretende contrarrestar precisamente la orden del fiscal general, pero va aún más allá para reformar el sistema para que miles de inmigrantes puedan ser liberados bajo fianza cada semana, según ha adelantado la web informativa Vox.

En esencia, obligaría al Departamento de Seguridad Nacional a establecer los motivos para deportar al detenido en un plazo de 48 horas, prohibiendo además mantener bajo arresto a aquellas personas que mantienen un hogar con su sueldo. Establecería además mejores condiciones para los detenidos.

La propuesta de ley (bautizada en inglés como Dignity for Detained Immigrants Act) ya fue presentada en la pasada legislatura pero no logró ser aprobada; entonces las dos cámaras del Congreso estaban bajo control republicano. Este partido mantiene aún el Senado, por lo que la propuesta tendrá muy complicado ser validada también en esta ocasión, y luego podría ser vetada por el presidente, Donald Trump, si no logra el respaldo de los conservadores.

La otra medida migratoria presentada en las últimas horas cabalga sobre una partida de 108,000 millones de dólares para mejorar las bases militares y pagar los beneficios sociales de los veteranos, que cada año debe ser aprobada por el Congreso, según informa la agencia de noticias The Associated Press.

Este martes, los demócratas han incluido en esta propuesta de ley una barrera para que el presidente no pueda desviar fondos (hasta 3,600 millones) para construir el muro, como pretende amparándose en la declaración de emergencia nacional que decretó por la crisis en la frontera